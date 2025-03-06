Франція пропонує Україні власні розвіддані на тлі призупинення допомоги США
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Франція пропонує Україні власні розвіддані на тлі призупинення допомоги США

Франція
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Джерело:  France24

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна пропонує свої розвідувальні дані Україні.

Головні тези:

  • Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив про готовність Франції передати розвідувальні дані Україні на тлі припинення допомоги з боку США.
  • Призупинення надання зброї та розвідувальних даних Україні з боку США може послабити обороноздатність країни.
  • 80% розвідувальної інформації Україна отримує від країн-союзників, головним чином від США, тому призупинення цієї допомоги може стати серйозною проблемою.

Франція допоможе Україні з розвідувальними даними

Міністр зробив свою заяву 6 березня.

Наша розвідка є суверенною... з нашими власними можливостями. Ми передаємо це українцям.

Себастьян Лекорню 

Себастьян Лекорню 

Міністр оборони Франції 

Нагадаємо, що 5 березня директор ЦРУ Джон Реткліфф офіційно заявив про тимчасову зупинку надання Україні зброї та розвідувальних даних.

Згодом в Інституті вивчення війни повідомили, що призупинення обміну розвідувальною інформацією між США та Україною дозволить Росії посилити свої безпілотні та ракетні удари по українських містах.

За даними джерела Politico, 80% розвідувальної інформації Україна отримує від країн-союзників, в основному від Сполучених Штатів.

Це неминуче стане величезною невдачею для українців, я не думаю, що це можна заперечувати. Британці спробують заповнити цю прогалину. У нас є пости прослуховування на RAF Akrotiri, який є суверенним, у нас є польоти Rivet Joint у цьому районі. Але, очевидно, у нас немає всіх тих можливостей, які є в американців, і є речі, які просто неможливо замінити, — сказав генеральний директор Istok Associates Limited Ніл Барнетт.

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