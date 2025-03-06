Франція пропонує Україні власні розвіддані на тлі призупинення допомоги США

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна пропонує свої розвідувальні дані Україні.
Головні тези:
- Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив про готовність Франції передати розвідувальні дані Україні на тлі припинення допомоги з боку США.
- Призупинення надання зброї та розвідувальних даних Україні з боку США може послабити обороноздатність країни.
- 80% розвідувальної інформації Україна отримує від країн-союзників, головним чином від США, тому призупинення цієї допомоги може стати серйозною проблемою.
Франція допоможе Україні з розвідувальними даними
Міністр зробив свою заяву 6 березня.
Нагадаємо, що 5 березня директор ЦРУ Джон Реткліфф офіційно заявив про тимчасову зупинку надання Україні зброї та розвідувальних даних.
Згодом в Інституті вивчення війни повідомили, що призупинення обміну розвідувальною інформацією між США та Україною дозволить Росії посилити свої безпілотні та ракетні удари по українських містах.
За даними джерела Politico, 80% розвідувальної інформації Україна отримує від країн-союзників, в основному від Сполучених Штатів.
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