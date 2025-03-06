Франція пропонує Україні власні розвіддані на тлі призупинення допомоги США

Це неминуче стане величезною невдачею для українців, я не думаю, що це можна заперечувати. Британці спробують заповнити цю прогалину. У нас є пости прослуховування на RAF Akrotiri, який є суверенним, у нас є польоти Rivet Joint у цьому районі. Але, очевидно, у нас немає всіх тих можливостей, які є в американців, і є речі, які просто неможливо замінити, — сказав генеральний директор Istok Associates Limited Ніл Барнетт.