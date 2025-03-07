Британия продолжит предоставлять Украине свои разведданные
Категория
Украина
Дата публикации

Британия продолжит предоставлять Украине свои разведданные

Британия и Украина
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Источник:  The Guardian

Как удалось узнать изданию The Guardian, Великобритания продолжит поставлять Украине разведывательные данные после прекращения поставок со стороны США из-за решения президента Дональда Трампа. Однако, что важно понимать, возможности Лондона будут более ограничены.

Главные тезисы

  • Лондон не передает информацию, полученную от США, но будет снабжать Украину ранним предупреждением о нападениях.
  • Разведданные собираются со спутников, самолетов-разведчиков и наземных станций.

Великобритания продолжит помогать Украине с разведданными

Согласно данным анонимных источников, Великобритания также не перестанет поставлять Украине свой анализ необработанных данных.

Однако, что важно понимать, она не будет передавать информацию от Штатов, полученную в рамках соглашений об обмене между двумя странами.

Они не столь далеко идущие, как возможности США, не в том же масштабе и не способны занять их место, — объяснил один из инсайдеров.

Несмотря на это, она сможет обеспечить Украину ранним предупреждением о нападении, а также гарантировать определенный потенциал глубокого удара по России.

Разведданные, собранные со спутников, наземных станций, самолетов-разведчиков, таких как Rivet Joint и даже тайно развернутые наземные войска, собирают и передают Украине вместе с материалами из открытых источников, чтобы обеспечить возможность нанесения разрушительных глубоких ракетных и беспилотных ударов по России.

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