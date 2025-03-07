Британия продолжит предоставлять Украине свои разведданные

Как удалось узнать изданию The Guardian, Великобритания продолжит поставлять Украине разведывательные данные после прекращения поставок со стороны США из-за решения президента Дональда Трампа. Однако, что важно понимать, возможности Лондона будут более ограничены.
Главные тезисы
- Лондон не передает информацию, полученную от США, но будет снабжать Украину ранним предупреждением о нападениях.
- Разведданные собираются со спутников, самолетов-разведчиков и наземных станций.
Великобритания продолжит помогать Украине с разведданными
Согласно данным анонимных источников, Великобритания также не перестанет поставлять Украине свой анализ необработанных данных.
Однако, что важно понимать, она не будет передавать информацию от Штатов, полученную в рамках соглашений об обмене между двумя странами.
Несмотря на это, она сможет обеспечить Украину ранним предупреждением о нападении, а также гарантировать определенный потенциал глубокого удара по России.
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