Британия продолжит предоставлять Украине свои разведданные

Как удалось узнать изданию The Guardian, Великобритания продолжит поставлять Украине разведывательные данные после прекращения поставок со стороны США из-за решения президента Дональда Трампа. Однако, что важно понимать, возможности Лондона будут более ограничены.

Великобритания продолжит помогать Украине с разведданными

Согласно данным анонимных источников, Великобритания также не перестанет поставлять Украине свой анализ необработанных данных.

Однако, что важно понимать, она не будет передавать информацию от Штатов, полученную в рамках соглашений об обмене между двумя странами.

Они не столь далеко идущие, как возможности США, не в том же масштабе и не способны занять их место, — объяснил один из инсайдеров. Поделиться

Несмотря на это, она сможет обеспечить Украину ранним предупреждением о нападении, а также гарантировать определенный потенциал глубокого удара по России.