Сили ППО знешкодили 34 ракети та 186 дронів під час атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 34 ракети та 186 дронів під час атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Уночі 7 березня армія РФ завдала нового масованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Окрім того, під час нового повітряного нападу країна-агресорка використала 194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Головні тези:

  • Повітряні Сили ЗСУ виявили та здійснили супровід 261 ворожої цілі.
  • До десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) — не досягли своїх цілей.

Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи

Повітряні Сили ЗСУ виявили та здійснили супровід 261 ворожої цілі. Йдеться про:

  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

  • 8 крилатих ракет Калібр;

  • 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

  • 4 зенітних керованих ракет С-300;

  • 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

  • 194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000.

Станом на 10: 00 підтверджено збиття 134 повітряних цілей:

  • 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

  • 8 крилатих ракет Калібр;

  • 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;

  • 100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).

Що важливо розуміти, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) — не досягли своїх цілей!

86 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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