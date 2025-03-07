Сили ППО знешкодили 34 ракети та 186 дронів під час атаки РФ

Уночі 7 березня армія РФ завдала нового масованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Окрім того, під час нового повітряного нападу країна-агресорка використала 194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи

Повітряні Сили ЗСУ виявили та здійснили супровід 261 ворожої цілі. Йдеться про:

35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

8 крилатих ракет Калібр;

3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

4 зенітних керованих ракет С-300;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000.

Станом на 10: 00 підтверджено збиття 134 повітряних цілей:

25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

8 крилатих ракет Калібр;

1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;

100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).

Що важливо розуміти, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) — не досягли своїх цілей!