Сили ППО знешкодили 34 ракети та 186 дронів під час атаки РФ

Уночі 7 березня армія РФ завдала нового масованого удару ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Окрім того, під час нового повітряного нападу країна-агресорка використала 194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.
Головні тези:
- Повітряні Сили ЗСУ виявили та здійснили супровід 261 ворожої цілі.
- До десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) — не досягли своїх цілей.
Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи
Повітряні Сили ЗСУ виявили та здійснили супровід 261 ворожої цілі. Йдеться про:
35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
8 крилатих ракет Калібр;
3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
4 зенітних керованих ракет С-300;
8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000.
Станом на 10: 00 підтверджено збиття 134 повітряних цілей:
25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
8 крилатих ракет Калібр;
1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;
100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).
Що важливо розуміти, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) — не досягли своїх цілей!
86 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
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