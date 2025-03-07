Силы ПВО обезвредили 34 ракеты и 186 дронов во время атаки РФ

Ночью 7 марта армия РФ нанесла новый массированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры. Кроме того, во время нового воздушного нападения страна-агрессорка использовала 194 ударных БпЛА типа Shahed и дрони-имитаторы других типов.

Силы ПВО отчитались о результатах своей работы

Воздушные Силы ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 261 вражеской цели, а именно:

35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 крылатых ракет Калибр;

3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

4 зенитных управляемых ракет С-300;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Также привлекалась и истребительная авиация, в том числе самолеты F-16 и Mirage-2000.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 134 воздушных целей:

25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 крылатых ракет Калибр;

1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;

100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).

Что важно понимать, до десяти вражеских ракет (не входящих в статистику сбитых) не достигли своих целей!