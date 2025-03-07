Силы ПВО обезвредили 34 ракеты и 186 дронов во время атаки РФ

Ночью 7 марта армия РФ нанесла новый массированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры. Кроме того, во время нового воздушного нападения страна-агрессорка использовала 194 ударных БпЛА типа Shahed и дрони-имитаторы других типов.
Главные тезисы
- Воздушные Силы ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 261 вражеской цели.
- До десяти вражеских ракет (не входящих в статистику сбитых) не достигли своих целей.
Силы ПВО отчитались о результатах своей работы
Воздушные Силы ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 261 вражеской цели, а именно:
35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
8 крылатых ракет Калибр;
3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
4 зенитных управляемых ракет С-300;
8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.
К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Также привлекалась и истребительная авиация, в том числе самолеты F-16 и Mirage-2000.
По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 134 воздушных целей:
25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
8 крылатых ракет Калибр;
1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;
100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).
Что важно понимать, до десяти вражеских ракет (не входящих в статистику сбитых) не достигли своих целей!
86 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
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