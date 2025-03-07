Силы ПВО обезвредили 34 ракеты и 186 дронов во время атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 34 ракеты и 186 дронов во время атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО отчитались о результатах своей работы
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Ночью 7 марта армия РФ нанесла новый массированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры. Кроме того, во время нового воздушного нападения страна-агрессорка использовала 194 ударных БпЛА типа Shahed и дрони-имитаторы других типов.

Главные тезисы

  • Воздушные Силы ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 261 вражеской цели.
  • До десяти вражеских ракет (не входящих в статистику сбитых) не достигли своих целей.

Силы ПВО отчитались о результатах своей работы

Воздушные Силы ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 261 вражеской цели, а именно:

  • 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

  • 8 крылатых ракет Калибр;

  • 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

  • 4 зенитных управляемых ракет С-300;

  • 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

  • 194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Также привлекалась и истребительная авиация, в том числе самолеты F-16 и Mirage-2000.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 134 воздушных целей:

  • 25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

  • 8 крылатых ракет Калибр;

  • 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;

  • 100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).

Что важно понимать, до десяти вражеских ракет (не входящих в статистику сбитых) не достигли своих целей!

86 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

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