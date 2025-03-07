Украина получит дополнительную многомиллиардную помощь от ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина получит дополнительную многомиллиардную помощь от ЕС

Кошта
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Несколько стран-членов Европейского Союза приняли решение о выделении до 15 млрд евро для дополнительной помощи Украине. Об этом союзникам Киева удалось договориться по результатам заседания Европейского совета 6 марта.

Главные тезисы

  • ЕС планирует увеличить свою помощь Украине после Дональда Трампа.
  • Европа уже предоставила Украине более 135 миллиардов евро поддержки с 2022 года.

ЕС настроен усиливать помощь Украине

С заявлением по этому поводу выступил президент Европейского совета Антониу Кошта.

По его словам, у союзников Киева в Европе есть возможности экстренно увеличить свою поддержку Украины благодаря инициативам по увеличению фискального пространства.

Кроме того, Кошта официально подтвердил, что новые обязательства составляют уже около 15 млрд. евро.

С 2022 года мы уже предоставили более 135 миллиардов евро на поддержку Украины. Наша поддержка непоколебима: если война продолжится, в любом будущем, в мирных переговорах, в возобновлении, вступлении в Европейский Союз.

Антониу Цена

Антониу Цена

Президент Европейского совета

Кошта также сообщил, что Европейский совет уже "приказал Совету ЕС безотлагательно поработать над дальнейшими инициативами, направленными на удовлетворение неотложных военных и оборонных потребностей Украины".

В то же время, мы готовимся поддержать Украину, когда она решит начать переговоры, чтобы помочь ей достичь положительного результата. Это означает справедливый и длительный мир, — объяснил он.

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