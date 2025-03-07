Украина получит дополнительную многомиллиардную помощь от ЕС

Несколько стран-членов Европейского Союза приняли решение о выделении до 15 млрд евро для дополнительной помощи Украине. Об этом союзникам Киева удалось договориться по результатам заседания Европейского совета 6 марта.
Главные тезисы
- ЕС планирует увеличить свою помощь Украине после Дональда Трампа.
- Европа уже предоставила Украине более 135 миллиардов евро поддержки с 2022 года.
ЕС настроен усиливать помощь Украине
С заявлением по этому поводу выступил президент Европейского совета Антониу Кошта.
По его словам, у союзников Киева в Европе есть возможности экстренно увеличить свою поддержку Украины благодаря инициативам по увеличению фискального пространства.
Кроме того, Кошта официально подтвердил, что новые обязательства составляют уже около 15 млрд. евро.
Кошта также сообщил, что Европейский совет уже "приказал Совету ЕС безотлагательно поработать над дальнейшими инициативами, направленными на удовлетворение неотложных военных и оборонных потребностей Украины".
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