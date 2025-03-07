Украина получит дополнительную многомиллиардную помощь от ЕС

Несколько стран-членов Европейского Союза приняли решение о выделении до 15 млрд евро для дополнительной помощи Украине. Об этом союзникам Киева удалось договориться по результатам заседания Европейского совета 6 марта.

ЕС настроен усиливать помощь Украине

С заявлением по этому поводу выступил президент Европейского совета Антониу Кошта.

По его словам, у союзников Киева в Европе есть возможности экстренно увеличить свою поддержку Украины благодаря инициативам по увеличению фискального пространства.

Кроме того, Кошта официально подтвердил, что новые обязательства составляют уже около 15 млрд. евро.

С 2022 года мы уже предоставили более 135 миллиардов евро на поддержку Украины. Наша поддержка непоколебима: если война продолжится, в любом будущем, в мирных переговорах, в возобновлении, вступлении в Европейский Союз. Антониу Цена Президент Европейского совета

Кошта также сообщил, что Европейский совет уже "приказал Совету ЕС безотлагательно поработать над дальнейшими инициативами, направленными на удовлетворение неотложных военных и оборонных потребностей Украины".