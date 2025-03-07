Вступление Украины в ЕС. Зеленский упрекнул лидеров Европы
Категория
Украина
Дата публикации

Вступление Украины в ЕС. Зеленский упрекнул лидеров Европы

Владимир Зеленский
Зеленский заявил о новой проблеме на пути в ЕС
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7 марта глава государства Владимир Зеленский призвал лидеров Европейского союза сделать все возможное, чтобы разблокировать открытие первых кластеров в переговорах по вступлению Украины в ЕС.

Главные тезисы

  • Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера.
  • Именно Будапешт требует расширить список требований к Украине, усложняя подготовку к вступлению.

Зеленский заявил о новой проблеме на пути в ЕС

Об этом президент сообщил в своих заявлениях после саммита безопасности лидеров ЕС 6 марта.

По словам главы государства, крайне важно ускорить работу команд Украины и ЕС в переговорах о вступлении.

Сейчас работа над кластерами заблокирована без рациональных причин. Нам нужен здравый смысл, нужно разблокировать работу над кластерами, и это можно сделать на уровне лидеров.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Еще три недели стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера.

Кроме того, команда Виктора Орбана цинично требует расширить список требований к Украине.

В ходе поездки всего состава Еврокомиссии в Киев на третью годовщину большой войны в ЕК заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров Украины с ЕС еще до завершения польского председательства в июне 2025 года.

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