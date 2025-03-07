Вступление Украины в ЕС. Зеленский упрекнул лидеров Европы

7 марта глава государства Владимир Зеленский призвал лидеров Европейского союза сделать все возможное, чтобы разблокировать открытие первых кластеров в переговорах по вступлению Украины в ЕС.
Главные тезисы
- Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера.
- Именно Будапешт требует расширить список требований к Украине, усложняя подготовку к вступлению.
Зеленский заявил о новой проблеме на пути в ЕС
Об этом президент сообщил в своих заявлениях после саммита безопасности лидеров ЕС 6 марта.
По словам главы государства, крайне важно ускорить работу команд Украины и ЕС в переговорах о вступлении.
Еще три недели стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера.
Кроме того, команда Виктора Орбана цинично требует расширить список требований к Украине.
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