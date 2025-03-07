Вступление Украины в ЕС. Зеленский упрекнул лидеров Европы

7 марта глава государства Владимир Зеленский призвал лидеров Европейского союза сделать все возможное, чтобы разблокировать открытие первых кластеров в переговорах по вступлению Украины в ЕС.

Зеленский заявил о новой проблеме на пути в ЕС

Об этом президент сообщил в своих заявлениях после саммита безопасности лидеров ЕС 6 марта.

По словам главы государства, крайне важно ускорить работу команд Украины и ЕС в переговорах о вступлении.

Сейчас работа над кластерами заблокирована без рациональных причин. Нам нужен здравый смысл, нужно разблокировать работу над кластерами, и это можно сделать на уровне лидеров. Владимир Зеленский Президент Украины

In these circumstances, it is needed to speed up the work of our teams in the negotiations on Ukraine’s membership in the EU. Currently, the work on the clusters is blocked without any rational reason. We need common sense, we need to unblock the work on clusters, and this can be… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2025

Еще три недели стало известно, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера.

Кроме того, команда Виктора Орбана цинично требует расширить список требований к Украине.