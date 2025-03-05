"Жду с нетерпением". Директор ЦРУ высказался об остановке помощи Украине
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Политика
Дата публикации

"Жду с нетерпением". Директор ЦРУ высказался об остановке помощи Украине

Джон Рэтклифф
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Источник:  online.ua

Директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф официально подтвердил заморозкаму Соединенными Штатами как поставок оружия, так и обмена разведывательными данными с Украиной. По его словам, это временная мера.

Главные тезисы

  • Пауза в оказании военной помощи Украине будет продолжаться до того момента, пока президент Трамп не убедится, что Зеленский готов к переговорам с Россией.
  • Директор ЦРУ выразил надежду на возобновление сотрудничества с Украиной.

США могут вскоре разморозить помощь для Украины

Таким известием поделился корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс.

По словам последнего, директор ЦРУ заявил, что Штаты заблокировали поставки оружия и разведывательных данных в Украину после встречи в Овальном кабинете.

Ретклифф заявил, что с нетерпением ждет завершения паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру после письма президенту США, — написал журналист Fox News.

Что важно понимать, Белый дом не разблокировал поставку военной помощи Украине после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о готовности сесть за стол переговоров и подписать договор о недрах.

Официальные лица США заявили, что пауза будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией, — сказано в статье.

Согласно данным журналистов, Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательными данными, полученными из Вашингтона.

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