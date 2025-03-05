"Жду с нетерпением". Директор ЦРУ высказался об остановке помощи Украине

Директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф официально подтвердил заморозкаму Соединенными Штатами как поставок оружия, так и обмена разведывательными данными с Украиной. По его словам, это временная мера.

США могут вскоре разморозить помощь для Украины

Таким известием поделился корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс.

По словам последнего, директор ЦРУ заявил, что Штаты заблокировали поставки оружия и разведывательных данных в Украину после встречи в Овальном кабинете.

Ретклифф заявил, что с нетерпением ждет завершения паузы и сотрудничества с Украиной на пути к миру после письма президенту США, — написал журналист Fox News. Поделиться

CIA Director John Ratcliffe just told @MariaBartiromo U.S. paused weapons shipments AND intelligence to Ukraine in the fallout of meeting in the Oval Office. Ratcliffe says he looks forward to lifting the pause and working with Ukraine towards peace following the letter to POTUS — Edward Lawrence (@EdwardLawrence) March 5, 2025

Что важно понимать, Белый дом не разблокировал поставку военной помощи Украине после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о готовности сесть за стол переговоров и подписать договор о недрах.

Официальные лица США заявили, что пауза будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией, — сказано в статье. Поделиться

Согласно данным журналистов, Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательными данными, полученными из Вашингтона.