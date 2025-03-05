Венгрию хотят лишить права голоса в ЕС

Как удалось узнать журналистам, депутаты Европейского парламента от общеевропейской партии "Вольт" пришлют лидерам ЕС новый план действий накануне саммита. Один из пунктов предусматривает ограничение прав Венгрии в блоке.
Главные тезисы
- Венгрия может потерять еще одну сферу влияния из-за провокационной политики Виктора Орбана.
- Европарламентарии от "Вольт" также выступают за создание общей европейской армии.
Венгрия может потерять право голоса в ЕС
План европейской политической силы "Вольт" состоит из девяти пунктов.
Согласно данным СМИ, он предусматривает:
лишение Венгрии права голоса из-за провокационной политики лидера страны Виктора Орбана и его команды;
создание общей европейской армии;
назначение Каи Каллас полноправным министерством иностранных дел Евросоюза;
открытие договоров для включения компетенций ЕС в сфере обороны и подготовки к расширению.
Что важно понимать, "Вольт" представлена в Европарламенте всего 5 депутатами из 720 общего количества мест.
Напомним, что 4 марта президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен представила пятиступенчатый план перевооружения Евросоюза и поддержки Украины.
По ее словам, речь идет о 800 млрд евро.
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