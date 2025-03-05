Угорщину хочуть позбавити права голосу в ЄС
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Угорщину хочуть позбавити права голосу в ЄС

Орбан
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Джерело:  Politico

Як вдалося дізнатися журналістам, депутати Європейського парламенту від загальноєвропейської партії “Вольт” надішлють лідерам ЄС дев'ятипунктовий план дій напередодні саміту. Один з пунктів передбачає обмеження прав Угорщини у блоці.

Головні тези:

  • Угорщина може втратити ще одну сферу впливу через провокаційну політику Віктора Орбана.
  • Європарламентарі від “Вольт” також виступають за створення спільної європейської армії.

Угорщина може втратити право голосу в ЄС

План європейської політичної сили “Вольт” складається з дев'яти пунктів.

Згідно з даними ЗМІ, він передбачає:

  • позбавлення Угорщини права голосу через провокаційну політику лідера країни Віктора Орбана та його команди;

  • створення спільної європейської армії;

  • призначення Каї Каллас повноправною міністеркою закордонних справ Євросоюзу;

  • відкриття договорів для включення компетенцій ЄС у сфері оборони та підготовки до розширення.

Що важливо розуміти, “Вольт” представлена в Європарламенті всього 5 депутатами з 720 загальної кількості місць.

Нагадаємо, що 4 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України.

За її словами, йдеться про 800 млрд євро.

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