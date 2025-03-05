Угорщину хочуть позбавити права голосу в ЄС

Як вдалося дізнатися журналістам, депутати Європейського парламенту від загальноєвропейської партії “Вольт” надішлють лідерам ЄС дев'ятипунктовий план дій напередодні саміту. Один з пунктів передбачає обмеження прав Угорщини у блоці.
Головні тези:
- Угорщина може втратити ще одну сферу впливу через провокаційну політику Віктора Орбана.
- Європарламентарі від “Вольт” також виступають за створення спільної європейської армії.
Угорщина може втратити право голосу в ЄС
План європейської політичної сили “Вольт” складається з дев'яти пунктів.
Згідно з даними ЗМІ, він передбачає:
позбавлення Угорщини права голосу через провокаційну політику лідера країни Віктора Орбана та його команди;
створення спільної європейської армії;
призначення Каї Каллас повноправною міністеркою закордонних справ Євросоюзу;
відкриття договорів для включення компетенцій ЄС у сфері оборони та підготовки до розширення.
Що важливо розуміти, “Вольт” представлена в Європарламенті всього 5 депутатами з 720 загальної кількості місць.
Нагадаємо, що 4 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України.
За її словами, йдеться про 800 млрд євро.
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