"Чекаю з нетерпінням". Директор ЦРУ висловився щодо зупинення допомоги Україні

Директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф офіційно підтвердив замороження Сполученими Штатами як постачання зброї, так і обміну розвідувальними даними з Україною. За його словами, це тимчасово.

США можуть незабаром розморозити допомогу для України

Такою звісткою поділився кореспондент Fox News у Білому домі Едвард Лоуренс.

За словами останнього, директор ЦРУ заявив, що Штати заблокували постачання зброї та розвідувальних даних в Україну після зустрічі в Овальному кабінеті.

Реткліфф заявив, що з нетерпінням чекає завершення паузи і співпраці з Україною на шляху до миру після листа президенту США, — написав журналіст Fox News. Поширити

CIA Director John Ratcliffe just told @MariaBartiromo U.S. paused weapons shipments AND intelligence to Ukraine in the fallout of meeting in the Oval Office. Ratcliffe says he looks forward to lifting the pause and working with Ukraine towards peace following the letter to POTUS — Edward Lawrence (@EdwardLawrence) March 5, 2025

Що важливо розуміти, Білий дім не розблокував постачання військової допомоги Україні після заяви українського лідера Володимира Зеленського про готовність сісти за стіл переговорів і підписати договір про надра.

Офіційні особи США заявили, що пауза триватиме доти, поки Трамп не вирішить, що Зеленський підтримує мирні переговори з Росією, — мовиться у статті. Поширити

Згідно з даними журналістів, Сполучені Штати заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими з Вашингтона.