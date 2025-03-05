"Чекаю з нетерпінням". Директор ЦРУ висловився щодо зупинення допомоги Україні

Директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф офіційно підтвердив замороження Сполученими Штатами як постачання зброї, так і обміну розвідувальними даними з Україною. За його словами, це тимчасово.
Головні тези:
- Пауза в наданні військової допомоги Україні буде тривати до моменту, поки президент Трамп не переконається, що Зеленський готовий до переговорів з Росією.
- Директор ЦРУ висловив надію на відновлення співпраці з Україною.
США можуть незабаром розморозити допомогу для України
Такою звісткою поділився кореспондент Fox News у Білому домі Едвард Лоуренс.
За словами останнього, директор ЦРУ заявив, що Штати заблокували постачання зброї та розвідувальних даних в Україну після зустрічі в Овальному кабінеті.
Що важливо розуміти, Білий дім не розблокував постачання військової допомоги Україні після заяви українського лідера Володимира Зеленського про готовність сісти за стіл переговорів і підписати договір про надра.
Згідно з даними журналістів, Сполучені Штати заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими з Вашингтона.
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