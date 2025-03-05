"Чекаю з нетерпінням". Директор ЦРУ висловився щодо зупинення допомоги Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

"Чекаю з нетерпінням". Директор ЦРУ висловився щодо зупинення допомоги Україні

Джон Реткліфф
Read in English
Джерело:  online.ua

Директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф офіційно підтвердив замороження Сполученими Штатами як постачання зброї, так і обміну розвідувальними даними з Україною. За його словами, це тимчасово.

Головні тези:

  • Пауза в наданні військової допомоги Україні буде тривати до моменту, поки президент Трамп не переконається, що Зеленський готовий до переговорів з Росією.
  • Директор ЦРУ висловив надію на відновлення співпраці з Україною.

США можуть незабаром розморозити допомогу для України

Такою звісткою поділився кореспондент Fox News у Білому домі Едвард Лоуренс.

За словами останнього, директор ЦРУ заявив, що Штати заблокували постачання зброї та розвідувальних даних в Україну після зустрічі в Овальному кабінеті.

Реткліфф заявив, що з нетерпінням чекає завершення паузи і співпраці з Україною на шляху до миру після листа президенту США, — написав журналіст Fox News.

Що важливо розуміти, Білий дім не розблокував постачання військової допомоги Україні після заяви українського лідера Володимира Зеленського про готовність сісти за стіл переговорів і підписати договір про надра.

Офіційні особи США заявили, що пауза триватиме доти, поки Трамп не вирішить, що Зеленський підтримує мирні переговори з Росією, — мовиться у статті.

Згідно з даними журналістів, Сполучені Штати заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими з Вашингтона.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщину хочуть позбавити права голосу в ЄС
Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Трамп виконує забаганки Путіна — у Сенаті назвали головну причину
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп визначив умову для розмороження військової допомоги Україні
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?