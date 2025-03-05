Трамп визначив умову для розмороження військової допомоги Україні

Журналісти звернули увагу на те, що Штати не відновили постачання військової допомоги Україні після заяви українського лідера Володимира Зеленського про готовність сісти за стіл переговорів і підписати договір про надра. Як виявилося, у Дональда Трамп є додаткова умова.

Трамп не поспішає повертати допомогу для України

За словами інсайдерів з оточення президента США, наразі їм важко зрозуміти, чи вистачить заяви Володимира Зеленського, щоб переконати президента США Дональда Трампа відновити військову допомогу Україні.

Офіційні особи США заявили, що пауза триватиме доти, поки Трамп не вирішить, що Зеленський підтримує мирні переговори з Росією, — мовиться у статті. Поширити

Своєю поведінкою очільник Білого дому нібито хоче продемонструвати українському колезі, що він та його команда “серйозно налаштовані на досягнення миру".

Ба більше, стверджується, що навіть підписання угоди про корисні копалини може виявитися недостатньо, "щоб переконати Трампа відновити допомогу".