Трамп определил условие для размораживания военной помощи Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Трамп определил условие для размораживания военной помощи Украине

Трамп
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Источник:  The New York Times

Журналисты обратили внимание на то, что Штаты не возобновили поставку военной помощи Украине после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о готовности сесть за стол переговоров и подписать договор об ископаемых. Как оказалось, у Дональда Трампа есть дополнительное условие.

Главные тезисы

  • Пауза в поставке военной помощи будет продолжаться, пока Трамп не решит, что Украина “готова к миру”.
  • Публичное обращение Зеленского к президенту США не изменило его позицию на этот счет.

Трамп не спешит возвращать помощь для Украины

По словам инсайдеров из окружения президента США, сейчас им трудно понять, хватит ли заявления Владимира Зеленского, чтобы убедить президента США Дональда Трампа возобновить военную помощь Украине.

Официальные лица США заявили, что пауза будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией, — сказано в статье.

Своим поведением глава Белого дома якобы хочет продемонстрировать украинскому коллеге, что он и его команда "серьезно настроены на достижение мира".

Более того, утверждается, что даже подписание соглашения о полезных ископаемых может оказаться недостаточно, "чтобы убедить Трампа возобновить помощь".

Трамп, хотя и приветствовал предложение президента Зеленского о возобновлении переговоров о мирном соглашении и договоре о полезных ископаемых, но в то же время он оставил в силе запрет на поставку нового оружия и основной помощи Украине.

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