Трамп определил условие для размораживания военной помощи Украине

Журналисты обратили внимание на то, что Штаты не возобновили поставку военной помощи Украине после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о готовности сесть за стол переговоров и подписать договор об ископаемых. Как оказалось, у Дональда Трампа есть дополнительное условие.

Трамп не спешит возвращать помощь для Украины

По словам инсайдеров из окружения президента США, сейчас им трудно понять, хватит ли заявления Владимира Зеленского, чтобы убедить президента США Дональда Трампа возобновить военную помощь Украине.

Официальные лица США заявили, что пауза будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией, — сказано в статье. Поделиться

Своим поведением глава Белого дома якобы хочет продемонстрировать украинскому коллеге, что он и его команда "серьезно настроены на достижение мира".

Более того, утверждается, что даже подписание соглашения о полезных ископаемых может оказаться недостаточно, "чтобы убедить Трампа возобновить помощь".