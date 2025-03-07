США и Россия уже обсуждают отмену санкций
Категория
Экономика
Дата публикации

США и Россия уже обсуждают отмену санкций

Шохин
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Источник:  online.ua

Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи провел переговоры с представителями российского бизнеса. Главная цель – обсудить снятие санкций в определенных секторах экономики.

Главные тезисы

  • Одной из ключевых тем было создание “белой книги”, в которой иностранный бизнес определяет приоритетные сферы для отмены санкций.
  • В первую очередь речь идет о гражданской авиации, поставках запчастей, комплектующих и техническом обслуживании самолетов.

Что известно о переговорах США и РФ

С заявлением на этот счет выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

По его словам, встреча состоялась несколько недель назад, и одной из главных тем стало создание так называемой “белой книги”.

Что важно понимать, в ней иностранный бизнес очерчивает сферы, где отмена санкций приоритетна.

Александр Шохин утверждает, что среди этих сфер:

  • гражданская авиация,

  • снабжение запчастей,

  • комплектующих,

  • техническое обслуживание самолетов.

Такого рода вопросы могли быть в списке первыми. Ну, в равной степени мы, естественно, приветствуем возвращение российских банков в систему SWIFT и нормализацию платежно-расчетных отношений, — добавил глава РСПП.

Недавно Роберт Эйджи официально заявил, что Американская торговая палата в России готовит предложения по снятию санкций, в частности, для авиационного сектора — в части поставок запчастей и техподдержки самолетов.

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