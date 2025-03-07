США и Россия уже обсуждают отмену санкций

Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи провел переговоры с представителями российского бизнеса. Главная цель – обсудить снятие санкций в определенных секторах экономики.
Главные тезисы
- Одной из ключевых тем было создание “белой книги”, в которой иностранный бизнес определяет приоритетные сферы для отмены санкций.
- В первую очередь речь идет о гражданской авиации, поставках запчастей, комплектующих и техническом обслуживании самолетов.
Что известно о переговорах США и РФ
С заявлением на этот счет выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.
По его словам, встреча состоялась несколько недель назад, и одной из главных тем стало создание так называемой “белой книги”.
Что важно понимать, в ней иностранный бизнес очерчивает сферы, где отмена санкций приоритетна.
Александр Шохин утверждает, что среди этих сфер:
гражданская авиация,
снабжение запчастей,
комплектующих,
техническое обслуживание самолетов.
Недавно Роберт Эйджи официально заявил, что Американская торговая палата в России готовит предложения по снятию санкций, в частности, для авиационного сектора — в части поставок запчастей и техподдержки самолетов.
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