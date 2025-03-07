Британия предоставила Украине почти 1 млрд долл, обеспеченных замороженными активами РФ

В Украину поступил первый транш от Британии на 752 млн. фунтов (970 млн. долл.). Средства снабжены доходами от замороженных российских активов.
Главные тезисы
- Украина получила первый транш финансовой помощи от Великобритании на 970 млн долл, направленных на укрепление обороноспособности.
- Инициатива G7 ERA предусматривает выделение от стран G7 50 млрд долл, включая 3 млрд долл от Великобритании в пользу Украины.
- Средства, полученные с использованием замороженных российских активов, могут быть направлены на оборонные нужды Украины.
Украина получила новую помощь от Великобритании
Об этом 7 марта заявил премьер-министр Денис Шмигаль.
Шмигаль поблагодарил правительство Великобритании и других партнеров по G7 за механизм, заставляющий российские средства работать на Украину.
Рассчитываем, что все суверенные активы РФ в будущем будут конфискованы и переданы в пользу нашего государства.
Напомним, 1 марта министр финансов Сергей Марченко и канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз подписали соглашение о получении Украиной 2,26 млрд фунтов стерлингов (более 2,8 млрд долл.) на оборону. Она выделяется в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на оборонные нужды.
Запланировано получить 20 млрд долл. от США, 20 млрд долл. от ЕС, 3 млрд долл. от Великобритании, 3,7 млрд долл. от Канады и 3 млрд долл. от Японии.
Особенность программы заключается в возможности направления части этих средств (от ЕС и Великобритании) непосредственно на оборонные нужды.
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