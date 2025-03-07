Британия предоставила Украине почти 1 млрд долл, обеспеченных замороженными активами РФ

В Украину поступил первый транш от Британии на 752 млн. фунтов (970 млн. долл.). Средства снабжены доходами от замороженных российских активов.

Украина получила новую помощь от Великобритании

Об этом 7 марта заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Сегодня мы получили 752 млн. фунтов в рамках инициативы G7 ERA. Средства направим на укрепление украинской обороноспособности. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

Шмигаль поблагодарил правительство Великобритании и других партнеров по G7 за механизм, заставляющий российские средства работать на Украину.

Рассчитываем, что все суверенные активы РФ в будущем будут конфискованы и переданы в пользу нашего государства.

Напомним, 1 марта министр финансов Сергей Марченко и канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз подписали соглашение о получении Украиной 2,26 млрд фунтов стерлингов (более 2,8 млрд долл.) на оборону. Она выделяется в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на оборонные нужды.

Украина уже начала получать деньги по программе ERA. Это механизм, предусматривающий получение от стран G7 50 млрд долларов с последующим погашением на средства доходов для использования замороженных российских активов. Поделиться

Запланировано получить 20 млрд долл. от США, 20 млрд долл. от ЕС, 3 млрд долл. от Великобритании, 3,7 млрд долл. от Канады и 3 млрд долл. от Японии.