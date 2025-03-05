Разведка Британии назвала потери армии РФ с начала 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Британии назвала потери армии РФ с начала 2025 года

Минобороны Британии
армия РФ
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Войска страны-агрессорки России продолжают нести колоссальные потери на украинском фронте. Согласно данным Минобороны Великобритании, речь идет о 90 тысячах солдат РФ убитыми и ранеными за январь и февраль текущего года.

Главные тезисы

  • Разведка фиксирует снижение темпов российских операций на поле боя.
  • Уменьшение количества потерь оккупационной армии РФ связано конкретно с этим фактором.

Что известно о потерях России на фронте

Британские разведчики обращают внимание на то, что с 24 февраля 2022 года армия РФ, вероятно, потеряла в общей сложности около 875 тысяч своих военных убитыми и ранеными.

Минобороны Великобритании ссылается на данные украинского Генштаба, согласно которым среднедневное количество российских потерь в феврале 2025 года составило 1255 человек.

Кроме того, указано, что общее количество российских потерь в феврале 2025 года составило 35 140 человек, что примерно на 13 тысяч меньше, чем в январе.

По словам британских разведчиков, уменьшение количества зафиксированных потерь оккупационной армии РФ связано со снижением темпов российских операций и наступательных действий.

В марте 2025 года количество российских потерь, вероятно, будет продолжать составлять в среднем около 1000 человек в день при продолжении пехотных атак на нескольких направлениях.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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