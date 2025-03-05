Розвідка Британії порахувала втрати армії РФ з початку 2025 року
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Британії порахувала втрати армії РФ з початку 2025 року

Міноборони Британії
армія РФ

Війська країни-агресорки Росії продовжують зазнавати колосальних втрати на українському фронті. Згідно з даними Міноборони Великої Британії, йдеться про 90 тисяч солдатів РФ вбитими і пораненими за січень і лютий поточного року.

Головні тези:

  • Розвідка фіксує зниження темпів російських операцій на полі бою.
  • Зменшення кількості втрат окупаційної армії РФ пов'язане саме з цим фактором.

Що відомо про втрати Росії на фронті

Британські розвідники звертають увагу на те, що з 24 лютого 2022 року, армія РФ, ймовірно, втратила загалом близько 875 тисяч своїх військових вбитими та пораненими.

Міноборони Великої Британії посилається на дані українського Генштабу, згідно з якими середньоденна кількість російських втрат у лютому 2025 року становила 1255 осіб.

Окрім того, наголошується, що що загальна кількість російських втрат у лютому 2025 року становила 35 140 осіб, що приблизно на 13 тисяч менше, ніж у січні.

За словами британських розвідників, зменшення кількості зафіксованих втрат окупаційної армії РФ можна пояснити зниженням темпів російських операцій і наступальних дій.

У березні 2025 року кількість російських втрат, ймовірно, продовжуватиме становити в середньому близько 1000 осіб на день за умови продовження піхотних атак на кількох напрямках.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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