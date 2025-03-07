Британія надала Україні майже 1 млрд дол, забезпечених замороженими активами РФ

В Україну надійшов перший транш від Британії на 752 млн фунтів (970 млн дол). Кошти забезпечені доходами від заморожених російських активів.
Головні тези:
- Україна отримала перший транш фінансової допомоги від Британії на 970 млн дол.
- Кошти отримані в рамках ініціативи G7 ERA будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності України.
- Програма передбачає отримання від країн G7 50 млрд дол, зокрема, Україна планує отримати 3 млрд дол від Британії.
Україна отримала нову допомогу від Британії
Про це 7 березня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Шмигаль подякував уряду Великої Британії та іншим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну.
Розраховуємо, що всі суверенні активи РФ у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь нашої держави.
Нагадаємо, 1 березня міністр фінансів Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз підписали угоду про отримання Україною 2,26 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,8 млрд дол) на оборону. Вона виділяється у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на оборонні потреби.
Заплановано отримати 20 млрд дол від США, 20 млрд дол від ЄС, 3 млрд дол від Великої Британії, 3,7 млрд дол від Канади та 3 млрд дол від Японії.
Особливість програми полягає у можливості спрямування частини цих коштів (від ЄС та Великої Британії) безпосередньо на оборонні потреби.
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