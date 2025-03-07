Британія надала Україні майже 1 млрд дол, забезпечених замороженими активами РФ

В Україну надійшов перший транш від Британії на 752 млн фунтів (970 млн дол). Кошти забезпечені доходами від заморожених російських активів.

Україна отримала нову допомогу від Британії

Про це 7 березня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Сьогодні ми отримали 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності. Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України

Шмигаль подякував уряду Великої Британії та іншим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну.

Розраховуємо, що всі суверенні активи РФ у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь нашої держави.

Нагадаємо, 1 березня міністр фінансів Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз підписали угоду про отримання Україною 2,26 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,8 млрд дол) на оборону. Вона виділяється у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на оборонні потреби.

Україна вже почала отримувати кошти за програмою ERA. Це механізм, який передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів із подальшим погашенням коштом доходів від використання заморожених російських активів. Поширити

Заплановано отримати 20 млрд дол від США, 20 млрд дол від ЄС, 3 млрд дол від Великої Британії, 3,7 млрд дол від Канади та 3 млрд дол від Японії.