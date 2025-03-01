Україна отримає від Британії понад 2,8 млрд дол на оборонні витрати
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна отримає від Британії понад 2,8 млрд дол на оборонні витрати

Міністерство фінансів України
Лондон
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Україна отримає 2,26 млрд фунтів стерлінгів у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на оборонні потреби. Українська та британська сторони підписали відповідну угоду.

Головні тези:

  • Україна отримає 2,26 млрд фунтів стерлінгів від Британії для оборонних потреб в рамках ініціативи G7 ERA.
  • Це стане частиною загального механізму G7 ERA у сумі 50 млрд дол США, які будуть використовуватися для обслуговування кредиту від отриманих прибутків.
  • Канцлерка скарбниці Британії закликала продовжувати повну підтримку України в боротьбі з російським вторгненням, виділяючи значні фінансові ресурси.

Україна отримає від Британії понад 2,8 млрд дол

Міністр фінансів Сергій Марченко (в онлайн форматі) та канцлерка скарбниці Британії Рейчел Рівз підписали угоду про отримання Україною 2,26 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,8 млрд дол) на оборону.

У церемонії взяли участь президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Відомо, що кошти є частиною механізму G7 ERA загальним обсягом 50 млрд дол США. Кредит буде обслуговуватися і погашатися коштом майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Сергій Марченко подякував уряду Великої Британії за підтримку України та особисто Рейчел Рівз за значні зусилля, які сприяли підписанню угоди.

Зауважимо, що раніше сьогодні Рівз повідомила, що Британія продовжує "повністю підтримувати" Україну в її боротьбі з російським вторгненням.

Водночас вона згадала, що її країна зобов’язалась виділяти 3 мільярди фунтів на рік стільки, скільки буде потрібно для підтримки України, та повідомила, що перший транш із цього фінансування буде розблоковано протягом наступних кількох днів.

Рівз зауважила, що нещодавно в Британії був ухвалений закон, який дозволяє використовувати прибутки від заморожених російських активів на допомогу України.

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