Україна отримає від Британії понад 2,8 млрд дол на оборонні витрати

Україна отримає 2,26 млрд фунтів стерлінгів у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на оборонні потреби. Українська та британська сторони підписали відповідну угоду.

Україна отримає від Британії понад 2,8 млрд дол

Міністр фінансів Сергій Марченко (в онлайн форматі) та канцлерка скарбниці Британії Рейчел Рівз підписали угоду про отримання Україною 2,26 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,8 млрд дол) на оборону.

У церемонії взяли участь президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Відомо, що кошти є частиною механізму G7 ERA загальним обсягом 50 млрд дол США. Кредит буде обслуговуватися і погашатися коштом майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Сергій Марченко подякував уряду Великої Британії за підтримку України та особисто Рейчел Рівз за значні зусилля, які сприяли підписанню угоди. Поширити

Зауважимо, що раніше сьогодні Рівз повідомила, що Британія продовжує "повністю підтримувати" Україну в її боротьбі з російським вторгненням.

Водночас вона згадала, що її країна зобов’язалась виділяти 3 мільярди фунтів на рік стільки, скільки буде потрібно для підтримки України, та повідомила, що перший транш із цього фінансування буде розблоковано протягом наступних кількох днів.

Рівз зауважила, що нещодавно в Британії був ухвалений закон, який дозволяє використовувати прибутки від заморожених російських активів на допомогу України.