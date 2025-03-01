Зеленський зустрівся зі Стармером у Лондоні — про що домовилися

Британія продовжує підтримувати Україну. Країна співпрацюватиме стільки, скільки буде потрібно. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Зеленський зустрівся зі Стармером

1 березня Стармер зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі він підтвердив Зеленському, що він має "повну підтримку у Великій Британії".

Ми будемо з Україною стільки, скільки це може знадобитися. Кір Стармер Прем'єр-міністр Британії

Натомість глава України висловив вдячність Британії та зауважив, що Київ розраховує на їх підтримку.

Дійсно, я бачив багато людей, і я хочу подякувати вам, люди Сполученого Королівства, така велика підтримка з самого початку цієї війни, дякую вам, вашій команді. Поширити

Президент також висловив своє задоволення тим, що король Британії Чарльз ІІІ погодився на зустріч.

Я дуже радий, що його величність король прийняв мою завтрашню зустріч, і я вдячний, що ви організували такий великий саміт на завтра. І ми в Україні дуже щасливі, що маємо таких стратегічних партнерів, що ми підписали з вами історичний документ. Володимир Зеленський Президент України

Зазначимо, що Володимир Зеленський 1 березня прибув до Лондона на оборонний саміт лідерів європейських країн, який скликав Кір Стармер.