Зеленський зустрівся зі Стармером у Лондоні — про що домовилися

Британія продовжує підтримувати Україну. Країна співпрацюватиме стільки, скільки буде потрібно. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.
Головні тези:
- Британія продовжує підтримувати Україну у її поточних зусиллях.
- Україна може розраховувати на повну підтримку та співпрацю з Великою Британією.
- Зустріч президента Зеленського і прем'єр-міністра Стармера в Лондоні була спрямована на укріплення стратегічного партнерства.
Зеленський зустрівся зі Стармером
1 березня Стармер зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі він підтвердив Зеленському, що він має "повну підтримку у Великій Британії".
Натомість глава України висловив вдячність Британії та зауважив, що Київ розраховує на їх підтримку.
Президент також висловив своє задоволення тим, що король Британії Чарльз ІІІ погодився на зустріч.
Зазначимо, що Володимир Зеленський 1 березня прибув до Лондона на оборонний саміт лідерів європейських країн, який скликав Кір Стармер.
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