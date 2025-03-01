Зеленский встретился со Стармером в Лондоне — о чем договорились
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Зеленский встретился со Стармером в Лондоне — о чем договорились

Зеленский
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Источник:  Sky News

Великобритания продолжает поддерживать Украину. Страна будет сотрудничать столько, сколько потребуется. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.

Главные тезисы

  • Встреча президента Украины Зеленского и премьер-министра Британии Стармера в Лондоне направлена на укрепление стратегического партнерства между странами.
  • Британия подтвердила полную поддержку Украины, обещая сотрудничать столько, сколько это будет необходимо.
  • Украина выразила благодарность Британии за поддержку в борьбе за суверенитет и независимость.

Зеленский встретился со Стармером

1 марта Стармер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи он подтвердил Зеленскому, что у него "полная поддержка в Великобритании".

Мы будем с Украиной столько, сколько это может пригодиться.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Британии

Глава Украины выразил благодарность Британии и отметил, что Киев рассчитывает на их поддержку.

Действительно, я видел много людей, и я хочу поблагодарить вас, люди Соединенного Королевства, такая большая поддержка с самого начала этой войны, спасибо вам, вашей команде.

Президент также выразил удовлетворение тем, что король Британии Чарльз ІІІ согласился на встречу.

Я очень рад, что его величество король принял мою завтрашнюю встречу, и я благодарен за то, что вы организовали такой большой саммит на завтра. И мы в Украине очень счастливы, что у нас есть такие стратегические партнеры, что мы подписали с вами исторический документ.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Отметим, что Владимир Зеленский 1 марта прибыл в Лондон на оборонный саммит лидеров европейских стран, созванный Киром Стармером.

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