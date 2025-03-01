Зеленский встретился со Стармером в Лондоне — о чем договорились

Великобритания продолжает поддерживать Украину. Страна будет сотрудничать столько, сколько потребуется. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.
Главные тезисы
- Встреча президента Украины Зеленского и премьер-министра Британии Стармера в Лондоне направлена на укрепление стратегического партнерства между странами.
- Британия подтвердила полную поддержку Украины, обещая сотрудничать столько, сколько это будет необходимо.
- Украина выразила благодарность Британии за поддержку в борьбе за суверенитет и независимость.
Зеленский встретился со Стармером
1 марта Стармер встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи он подтвердил Зеленскому, что у него "полная поддержка в Великобритании".
Глава Украины выразил благодарность Британии и отметил, что Киев рассчитывает на их поддержку.
Президент также выразил удовлетворение тем, что король Британии Чарльз ІІІ согласился на встречу.
Отметим, что Владимир Зеленский 1 марта прибыл в Лондон на оборонный саммит лидеров европейских стран, созванный Киром Стармером.
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