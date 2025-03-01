Украина получит от Британии более 2,8 млрд долл на оборонные расходы

Украина получит 2,26 млрд фунтов стерлингов в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на оборонные нужды. Украинская и британская стороны подписали соответствующее соглашение.

Украина получит от Британии более 2,8 млрд долл

Министр финансов Сергей Марченко (в онлайн формате) и канцлер казны Британии Рейчел Ривз подписали соглашение о получении Украиной 2,26 млрд фунтов стерлингов (более 2,8 млрд долл.) на оборону.

В церемонии приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер.

Известно, что средства являются частью механизма G7 ERA общим объемом 50 млрд. долл. США. Кредит будет обслуживаться и погашаться на средства будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

Сергей Марченко поблагодарил правительство Великобритании за поддержку Украины и лично Рейчел Ривз за значительные усилия, способствовавшие подписанию соглашения. Поделиться

Заметим, что ранее сегодня Ривз сообщила, что Британия продолжает "полностью поддерживать" Украину в ее борьбе с российским вторжением.

В то же время она вспомнила, что ее страна обязалась выделять 3 миллиарда фунтов в год столько, сколько потребуется для поддержки Украины, и сообщила, что первый транш по этому финансированию будет разблокирован в течение следующих нескольких дней.

Ривз отметила, что недавно в Британии был принят закон, позволяющий использовать доходы от замороженных российских активов в помощь Украине.