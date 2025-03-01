Украина получит от Британии более 2,8 млрд долл на оборонные расходы

Украина получит 2,26 млрд фунтов стерлингов в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на оборонные нужды. Украинская и британская стороны подписали соответствующее соглашение.
Главные тезисы
- Украина получит от Британии более 2,8 млрд долл на оборонные нужды в рамках инициативы G7 ERA.
- Эти средства являются частью общего механизма G7 ERA на сумму 50 млрд долл, предназначенного для обслуживания кредита от полученных доходов.
- Канцлер казны Британии выразила полную поддержку Украины в борьбе с российским вторжением, выделяя значительные финансовые ресурсы.
Украина получит от Британии более 2,8 млрд долл
Министр финансов Сергей Марченко (в онлайн формате) и канцлер казны Британии Рейчел Ривз подписали соглашение о получении Украиной 2,26 млрд фунтов стерлингов (более 2,8 млрд долл.) на оборону.
В церемонии приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер.
Известно, что средства являются частью механизма G7 ERA общим объемом 50 млрд. долл. США. Кредит будет обслуживаться и погашаться на средства будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.
Заметим, что ранее сегодня Ривз сообщила, что Британия продолжает "полностью поддерживать" Украину в ее борьбе с российским вторжением.
В то же время она вспомнила, что ее страна обязалась выделять 3 миллиарда фунтов в год столько, сколько потребуется для поддержки Украины, и сообщила, что первый транш по этому финансированию будет разблокирован в течение следующих нескольких дней.
Ривз отметила, что недавно в Британии был принят закон, позволяющий использовать доходы от замороженных российских активов в помощь Украине.
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