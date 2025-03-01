Помощь Украине. Британия предоставит первый транш доходов от замороженных активов РФ

Великобритания не будет выбирать между Украиной и США на фоне дипломатического конфликта между двумя странами. Однако, несмотря на это, Британия продолжает "полностью поддерживать" Украину в ее борьбе с российским вторжением.
Главные тезисы
- Британия выделит Украине 3 млрд фунтов из доходов от замороженных активов РФ.
- Канцлер казны Британии подтвердила постоянную готовность помогать украинскому народу в сопротивлении российским вмешательствам.
- Британия не выбирает между странами, а продолжает сотрудничать со всеми союзниками в поддержке Украины.
Британия предоставит Украине 3 млрд фунтов доходов от замороженных активов РФ
Об этом заявила канцлер казны Британии Рэйчел Ривз.
В то же время она вспомнила, что ее страна обязалась выделять 3 миллиарда фунтов в год столько, сколько потребуется для поддержки Украины.
Она также отметила, что недавно принятый в Британии закон разрешает использовать доходы от замороженных российских активов в помощь Украине.
И первый транш по этому финансированию стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов будет разблокирован в течение следующих нескольких дней в знак нашего постоянного обязательства поддерживать народ Украины.
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