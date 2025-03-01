Помощь Украине. Британия предоставит первый транш доходов от замороженных активов РФ
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Экономика
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Помощь Украине. Британия предоставит первый транш доходов от замороженных активов РФ

Британия
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Источник:  LBC News

Великобритания не будет выбирать между Украиной и США на фоне дипломатического конфликта между двумя странами. Однако, несмотря на это, Британия продолжает "полностью поддерживать" Украину в ее борьбе с российским вторжением.

Главные тезисы

  • Британия выделит Украине 3 млрд фунтов из доходов от замороженных активов РФ.
  • Канцлер казны Британии подтвердила постоянную готовность помогать украинскому народу в сопротивлении российским вмешательствам.
  • Британия не выбирает между странами, а продолжает сотрудничать со всеми союзниками в поддержке Украины.

Британия предоставит Украине 3 млрд фунтов доходов от замороженных активов РФ

Об этом заявила канцлер казны Британии Рэйчел Ривз.

Правительство не намерено выбирать между странами. Нам нужно работать с нашими союзниками и партнерами по всему миру, и мы будем продолжать это делать. Но украинский народ может знать, что это правительство, эта страна полностью стоит за украинским народом.

В то же время она вспомнила, что ее страна обязалась выделять 3 миллиарда фунтов в год столько, сколько потребуется для поддержки Украины.

Она также отметила, что недавно принятый в Британии закон разрешает использовать доходы от замороженных российских активов в помощь Украине.

И первый транш по этому финансированию стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов будет разблокирован в течение следующих нескольких дней в знак нашего постоянного обязательства поддерживать народ Украины.

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