Помощь Украине. Британия предоставит первый транш доходов от замороженных активов РФ

Великобритания не будет выбирать между Украиной и США на фоне дипломатического конфликта между двумя странами. Однако, несмотря на это, Британия продолжает "полностью поддерживать" Украину в ее борьбе с российским вторжением.

Британия предоставит Украине 3 млрд фунтов доходов от замороженных активов РФ

Об этом заявила канцлер казны Британии Рэйчел Ривз.

Правительство не намерено выбирать между странами. Нам нужно работать с нашими союзниками и партнерами по всему миру, и мы будем продолжать это делать. Но украинский народ может знать, что это правительство, эта страна полностью стоит за украинским народом. Поделиться

В то же время она вспомнила, что ее страна обязалась выделять 3 миллиарда фунтов в год столько, сколько потребуется для поддержки Украины.

Она также отметила, что недавно принятый в Британии закон разрешает использовать доходы от замороженных российских активов в помощь Украине.