Допомога Україні. Британія надасть перший транш з прибутків від заморожених активів РФ

Британія не буде обирати між Україною та США на тлі дипломатичного конфлікту між двома країнами. Однак попри це Британія продовжує "повністю підтримувати" Україну в її боротьбі з російським вторгненням.
Головні тези:
- Британія підтримує Україну та віддає перший транш від заморожених активів РФ на суму 3 млрд фунтів.
- Канцлер скарбниці Британії Рейчел Рівз підкреслила постійне зобов'язання допомагати українському народу у боротьбі з російським вторгненням.
- Британія продовжує співпрацювати з усіма союзниками та партнерами по світу у підтримці України.
Британія надасть Україні 3 млрд фунтів з прибутків від заморожених активів РФ
Про це заявила канцлер скарбниці Британії Рейчел Рівз.
Водночас вона згадала, що її країна зобов’язалась виділяти 3 мільярди фунтів на рік стільки, скільки буде потрібно для підтримки України.
Вона також зауважила, що нещодавно ухвалений в Британії закон дозволяє використовувати прибутки від заморожених російських активів на допомогу України.
І перший транш із цього фінансування вартістю 3 мільярди фунтів стерлінгів буде розблоковано протягом наступних кількох днів на знак нашого постійного зобов’язання підтримувати народ України.
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