Допомога Україні. Британія надасть перший транш з прибутків від заморожених активів РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Допомога Україні. Британія надасть перший транш з прибутків від заморожених активів РФ

Британія
Джерело:  LBC News

Британія не буде обирати між Україною та США на тлі дипломатичного конфлікту між двома країнами. Однак попри це Британія продовжує "повністю підтримувати" Україну в її боротьбі з російським вторгненням.

Головні тези:

  • Британія підтримує Україну та віддає перший транш від заморожених активів РФ на суму 3 млрд фунтів.
  • Канцлер скарбниці Британії Рейчел Рівз підкреслила постійне зобов'язання допомагати українському народу у боротьбі з російським вторгненням.
  • Британія продовжує співпрацювати з усіма союзниками та партнерами по світу у підтримці України.

Британія надасть Україні 3 млрд фунтів з прибутків від заморожених активів РФ

Про це заявила канцлер скарбниці Британії Рейчел Рівз.

Уряд не збирається вибирати між країнами. Нам потрібно працювати з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, і ми продовжуватимемо це робити. Але український народ може знати, що цей уряд, ця країна повністю стоїть за українським народом.

Водночас вона згадала, що її країна зобов’язалась виділяти 3 мільярди фунтів на рік стільки, скільки буде потрібно для підтримки України.

Вона також зауважила, що нещодавно ухвалений в Британії закон дозволяє використовувати прибутки від заморожених російських активів на допомогу України.

І перший транш із цього фінансування вартістю 3 мільярди фунтів стерлінгів буде розблоковано протягом наступних кількох днів на знак нашого постійного зобов’язання підтримувати народ України.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Велика Британія не може конфіскувати заморожені активи РФ — відповідь Politico
активи
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
ПАРЄ одноголосно закликала використати заморожені активи РФ для відбудови України
ПАРЄ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
На що Україна планує витратити заморожені активи РФ — відповідь Шмигаля
Денис Шмигаль
активи

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?