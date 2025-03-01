Допомога Україні. Британія надасть перший транш з прибутків від заморожених активів РФ

Британія не буде обирати між Україною та США на тлі дипломатичного конфлікту між двома країнами. Однак попри це Британія продовжує "повністю підтримувати" Україну в її боротьбі з російським вторгненням.

Британія надасть Україні 3 млрд фунтів з прибутків від заморожених активів РФ

Про це заявила канцлер скарбниці Британії Рейчел Рівз.

Уряд не збирається вибирати між країнами. Нам потрібно працювати з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, і ми продовжуватимемо це робити. Але український народ може знати, що цей уряд, ця країна повністю стоїть за українським народом. Поширити

Водночас вона згадала, що її країна зобов’язалась виділяти 3 мільярди фунтів на рік стільки, скільки буде потрібно для підтримки України.

Вона також зауважила, що нещодавно ухвалений в Британії закон дозволяє використовувати прибутки від заморожених російських активів на допомогу України.