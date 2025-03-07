США та Росія уже обговорюють скасування санкцій
Категорія
Економіка
Дата публікації

США та Росія уже обговорюють скасування санкцій

Шохін
Джерело:  online.ua

Очільник Американської торговельної палати в Росії Роберт Ейджі провів переговори з представниками російського бізнесу. Головна ціль — обговорити зняття санкцій у певних секторах економіки. 

Головні тези:

  • Однією з ключових тем було створення “білої книги”, в якій іноземний бізнес визначає пріоритетні сфери для скасування санкцій.
  • Насамперед йдеться про цивільну авіацію, постачання запчастин, комплектуючих та технічне обслуговування літаків.

Що відомо про переговори США та РФ

З заявою з цього приводу виступив очільник Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) Олександра Шохіна.

За його словами, зустріч відбулася кілька тижнів тому, і однією з головних тем стало створення так званої "білої книги".

Що важливо розуміти, у ній іноземний бізнес окреслює сфери, де скасування санкцій є пріоритетним.

Олександр Шохін стверджує, що серед цих сфер:

  • цивільна авіація,

  • постачання запчастин,

  • комплектуючих,

  • технічне обслуговування літаків.

Такого роду питання могли б бути в списку першими. Ну, рівною мірою ми, природно, вітаємо повернення російських банків у систему SWIFT і нормалізацію платіжно-розрахункових відносин, — додав очільник РСПП.

Нещодавно Роберт Ейджі офіційно заявив, що Американська торгівельна палата в Росії готує пропозиції щодо зняття санкцій, зокрема для авіаційного сектору — у частині постачання запчастин і техпідтримки літаків.

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