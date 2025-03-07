США та Росія уже обговорюють скасування санкцій

Очільник Американської торговельної палати в Росії Роберт Ейджі провів переговори з представниками російського бізнесу. Головна ціль — обговорити зняття санкцій у певних секторах економіки.
Головні тези:
- Однією з ключових тем було створення “білої книги”, в якій іноземний бізнес визначає пріоритетні сфери для скасування санкцій.
- Насамперед йдеться про цивільну авіацію, постачання запчастин, комплектуючих та технічне обслуговування літаків.
Що відомо про переговори США та РФ
З заявою з цього приводу виступив очільник Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) Олександра Шохіна.
За його словами, зустріч відбулася кілька тижнів тому, і однією з головних тем стало створення так званої "білої книги".
Що важливо розуміти, у ній іноземний бізнес окреслює сфери, де скасування санкцій є пріоритетним.
Олександр Шохін стверджує, що серед цих сфер:
цивільна авіація,
постачання запчастин,
комплектуючих,
технічне обслуговування літаків.
Нещодавно Роберт Ейджі офіційно заявив, що Американська торгівельна палата в Росії готує пропозиції щодо зняття санкцій, зокрема для авіаційного сектору — у частині постачання запчастин і техпідтримки літаків.
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