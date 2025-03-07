В США требуют от Трампа немедленно разблокировать военную помощь
Категория
Политика
Дата публикации

В США требуют от Трампа немедленно разблокировать военную помощь

Трамп
Читати українською
Источник:  The Hill

Республиканцы призывают президента США Дональда Трампа безотлагательно разморозить военную и разведывательную помощь Украине. По их убеждению, долгосрочная пауза будет иметь серьезные губительные последствия для боевых возможностей Украины, что подорвет ее влияние за столом переговоров с Россией.

Главные тезисы

  • Политики указывают на критический момент для Украины и призывают продолжить поддержку.
  • Цель – в конце концов посадить стороны за стол, чтобы договориться о мирном соглашении.

Что на самом деле происходит в США

По словам сенатора Тома Тиллис, новое решение Трампа по Украине "может быть полезным Путину".

Я знаю, что людям в Украине тяжело, я был там всего две недели назад, — подчеркнул республиканец.

С отдельным заявлением по этому поводу выступила глава Комитета по ассигнованиям Сената, республиканка Сьюзан Коллинз. Она также подтвердила, что выступает против прекращения военной помощи.

Я не думаю, что мы должны приостанавливать наши усилия. Это украинцы проливают кровь, — добавила политика.

Кроме того, Коллинз считает текущий момент "критическим временем для Украины".

Лидер большинства в Сенате, республиканец Джон Тьюн выразил уверенность, что прекращение военной помощи Украине будет временным.

Это пауза, что немаловажно, а не остановка. Я думаю, это часть переговоров. И я надеюсь, что, в конце концов, мы посадим людей за стол переговоров и сможем договориться о соглашении, которое принесет мирное разрешение этого трехлетнего конфликта, и, как мы надеемся, будет уважать суверенитет украинского народа.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Журналисты узнали, кто настраивает Трампа против Украины
Вэнс может окончательно испортить отношения Трампа и Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США и Россия уже обсуждают отмену санкций
Шохин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии — к чему готовиться
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?