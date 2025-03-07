В США требуют от Трампа немедленно разблокировать военную помощь

Республиканцы призывают президента США Дональда Трампа безотлагательно разморозить военную и разведывательную помощь Украине. По их убеждению, долгосрочная пауза будет иметь серьезные губительные последствия для боевых возможностей Украины, что подорвет ее влияние за столом переговоров с Россией.
Главные тезисы
- Политики указывают на критический момент для Украины и призывают продолжить поддержку.
- Цель – в конце концов посадить стороны за стол, чтобы договориться о мирном соглашении.
Что на самом деле происходит в США
По словам сенатора Тома Тиллис, новое решение Трампа по Украине "может быть полезным Путину".
С отдельным заявлением по этому поводу выступила глава Комитета по ассигнованиям Сената, республиканка Сьюзан Коллинз. Она также подтвердила, что выступает против прекращения военной помощи.
Кроме того, Коллинз считает текущий момент "критическим временем для Украины".
Лидер большинства в Сенате, республиканец Джон Тьюн выразил уверенность, что прекращение военной помощи Украине будет временным.
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