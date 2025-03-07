В США требуют от Трампа немедленно разблокировать военную помощь

Республиканцы призывают президента США Дональда Трампа безотлагательно разморозить военную и разведывательную помощь Украине. По их убеждению, долгосрочная пауза будет иметь серьезные губительные последствия для боевых возможностей Украины, что подорвет ее влияние за столом переговоров с Россией.

Что на самом деле происходит в США

По словам сенатора Тома Тиллис, новое решение Трампа по Украине "может быть полезным Путину".

Я знаю, что людям в Украине тяжело, я был там всего две недели назад, — подчеркнул республиканец. Поделиться

С отдельным заявлением по этому поводу выступила глава Комитета по ассигнованиям Сената, республиканка Сьюзан Коллинз. Она также подтвердила, что выступает против прекращения военной помощи.

Я не думаю, что мы должны приостанавливать наши усилия. Это украинцы проливают кровь, — добавила политика. Поделиться

Кроме того, Коллинз считает текущий момент "критическим временем для Украины".

Лидер большинства в Сенате, республиканец Джон Тьюн выразил уверенность, что прекращение военной помощи Украине будет временным.