Курська операція. Тисячі бійці ЗСУ опинилися під загрозою оточення

Згідно з даними видання The Telegraph, близько 10 тисяч українських воїнів опинилися під загрозою оточення на російській Курщині. Це сталося після того, як солдати РФ прорвалися через лінію фронту та просунулися на критично важливу лінію постачання ЗСУ одразу з двох напрямків.
Головні тези:
- За даними проєкту Deepstate, майже три чверті українських сил можуть бути розділені на дві частини на території Росії.
- Українські підрозділи, зокрема й елітні, продовжують воювати на російській Курщині, намагаючись відбитися від ворога.
Ситуація в Курській області стрімко загострюється
як вдалося дізнати журналістам, солдати РФ прорвалися у Суджу. Ворогу вдалося це зробити, перетнувши кордон із Сумською областю з півночі 7 березня.
До штурму залучені багато військових КНДР, які роблять все можливе, щоб відрізати бійців ЗСУ від основних сил та позбавити їх логістики.
Згідно з даними проєкту Deepstate, майже три чверті українських сил на території Росії перебувають у стані майже повного оточення та ризикують бути розділеними на дві частини.
З заявою з цього приводу також виступив глава Українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він звертає увагу на те, що солдати РФ хочуть взяти під контроль ключову трасу від Юнаківки Сумської області до Суджі.
Що важливо розуміти, на території російської Курщини продовжують діяти елітні українські підрозділи, включно з 95-ю десантно-штурмовою бригадою, 115-ю механізованою бригадою та 8-м окремим полком спеціального призначення.
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