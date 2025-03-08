США надають Україні розвіддані, але є "але" — інсайдери

Від американських військових чиновників, які говорили на умовах анонімності, журналісти дізналися, що США продовжують передавати Україні важливі розвіддані, які дають можливість ЗСУ тримати оборону та захищати себе. Однак відбулося скорочення тих даних, які раніше використовували для ударів по армії РФ.

Україна обмежена на полі бою через рішення США

За словами інсайдерів, вся річ у тім, що команда Дональда Трампа не хоче, щоб її вважали такою, що активно допомагає Україні завдавати ударів по Росії.

На цьому тлі, мовляв, Білий дім вирішив заблокувати усю військову допомогу для ЗСУ.

Попри це, Штати ніколи не мали наміру обмежувати надання тих даних для України, які можуть допомогти ЗСУ захистити себе та цивільне населення.

Анонімні джерела звертають увагу на те, що супутниковий інтернет-сервіс Ілона Маска Starlink — ключова супутникова система, на яку українці покладаються для зв'язку на полі бою — все ще активний.