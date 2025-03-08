США предоставляют Украине разведданные, но есть одно "но" — инсайдеры
Категория
Украина
Дата публикации

США предоставляют Украине разведданные, но есть одно "но" — инсайдеры

ВСУ
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Источник:  CNN

От американских военных чиновников, которые говорили на условиях анонимности, журналисты узнали, что США продолжают передавать Украине важные разведданные, позволяющие ВСУ держать оборону и защищать себя. Однако произошло сокращение данных, которые ранее использовали для ударов по армии РФ.

Главные тезисы

  • Анонимные источники указывают на роль Starlink в обеспечении связи на поле боя для украинских военных.
  • Дональд Трамп выразил разочарование на фоне ужесточения террора России против Украины.

Украина ограничена на поле боя из-за решения США

По словам инсайдеров, все дело в том, что команда Дональда Трампа не хочет, чтобы ее считали активно помогающей Украине наносить удары по России.

На этом фоне Белый дом решил заблокировать всю военную помощь для ВСУ.

Несмотря на это, Штаты никогда не собирались ограничивать предоставление данных для Украины, которые могут помочь ВСУ защитить себя и гражданское население.

Анонимные источники обращают внимание на то, что спутниковый интернет-сервис Илона Маска Starlink — ключевая спутниковая система, на которую украинцы полагаются для связи на поле боя — все еще активен.

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование Россией из-за того, что она продолжает бить по Украине, в то время как США работают над посредничеством в переговорах между странами, и пригрозил ввести новые санкции, если она не прекратит это.

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