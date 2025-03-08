США предоставляют Украине разведданные, но есть одно "но" — инсайдеры

От американских военных чиновников, которые говорили на условиях анонимности, журналисты узнали, что США продолжают передавать Украине важные разведданные, позволяющие ВСУ держать оборону и защищать себя. Однако произошло сокращение данных, которые ранее использовали для ударов по армии РФ.

Украина ограничена на поле боя из-за решения США

По словам инсайдеров, все дело в том, что команда Дональда Трампа не хочет, чтобы ее считали активно помогающей Украине наносить удары по России.

На этом фоне Белый дом решил заблокировать всю военную помощь для ВСУ.

Несмотря на это, Штаты никогда не собирались ограничивать предоставление данных для Украины, которые могут помочь ВСУ защитить себя и гражданское население.

Анонимные источники обращают внимание на то, что спутниковый интернет-сервис Илона Маска Starlink — ключевая спутниковая система, на которую украинцы полагаются для связи на поле боя — все еще активен.