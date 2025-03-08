В Ленинградской и Брянской областях прогремела мощная "бавовна" — видео

Ночью 8 марта украинские ударные дроны атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Ленинградской области России. Кроме того, под удар беспилотников попал завод в Брянской области.
Главные тезисы
- Российский Киришинефтеоргсинтез уже во второй раз стал целью для украинских дронов.
- Силы ПВО Министерства обороны РФ заявляют об уничтожении и перехвате 32 беспилотника Украины над разными регионами.
"Бавовна" в России 8 марта — что известно
Факт атаки официально подтвердил ставленник Кремля в Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, российские силы ПВО якобы смогли отразить атаку БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе.
Он также подтвердил, что во время падения обломков дрона была повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров предприятия, "последствия ликвидированы".
Что важно понимать, КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез") — нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кирише в Ленинградской области.
Оно уже было целью для украинских дронов год назад.
Кроме того, указано, что в городе Стародуб Брянской области прогремели мощные взрывы. По словам местных жителей, там был атакован один из заводов
Дроны ВСУ, вероятно, атаковали завод "Консервсушпрод" на российской Брянщине.
Минобороны РФ утверждает, что в течение ночи ПВО перехватила и уничтожила 31 украинский беспилотник.
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