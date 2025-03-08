В Ленинградской и Брянской областях прогремела мощная "бавовна" — видео

Ночью 8 марта украинские ударные дроны атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Ленинградской области России. Кроме того, под удар беспилотников попал завод в Брянской области.

"Бавовна" в России 8 марта — что известно

Факт атаки официально подтвердил ставленник Кремля в Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, российские силы ПВО якобы смогли отразить атаку БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе.

Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой уничтожен над территорией предприятия, — утверждает местный губернатор. Поделиться

Он также подтвердил, что во время падения обломков дрона была повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров предприятия, "последствия ликвидированы".

Что важно понимать, КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез") — нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кирише в Ленинградской области.

Оно уже было целью для украинских дронов год назад.

Кроме того, указано, что в городе Стародуб Брянской области прогремели мощные взрывы. По словам местных жителей, там был атакован один из заводов

Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по выявлению и уничтожению воздушных целей, — написал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Поделиться

Дроны ВСУ, вероятно, атаковали завод "Консервсушпрод" на российской Брянщине.

Минобороны РФ утверждает, что в течение ночи ПВО перехватила и уничтожила 31 украинский беспилотник.