Силы ПВО обезвредили одну российскую ракету и 133 дрона
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили одну российскую ракету и 133 дрона

Воздушные Силы ВСУ
пожар
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Ночью 8 марта армия РФ совершила новое воздушное нападение на Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и одной крылатой ракетой Искандер-К. Кроме того, для атаки враг использовал 145 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

Главные тезисы

  • Украинские защитники уничтожили одну крылатую ракету "Искандер-К" и 79 ударных беспилотников в разных областях Украины.
  • В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Полтавщина, Харьковщина, Сумщина и Одесщина.

Атака РФ на Украину 8 марта — первые подробности

Российские захватчики совершали воздушное нападение по направлениям: Миллерово, Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие крылатой ракеты Искандер-К и 79 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что 54 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны. По предварительным данным, негативных последствий не обнаружено.

Под новые удары врага попали Донецкая, Полтавская, Харьковская, Сумская и Одесская области.

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