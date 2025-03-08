Силы ПВО обезвредили одну российскую ракету и 133 дрона

Ночью 8 марта армия РФ совершила новое воздушное нападение на Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и одной крылатой ракетой Искандер-К. Кроме того, для атаки враг использовал 145 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.
Главные тезисы
- Украинские защитники уничтожили одну крылатую ракету "Искандер-К" и 79 ударных беспилотников в разных областях Украины.
- В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Полтавщина, Харьковщина, Сумщина и Одесщина.
Атака РФ на Украину 8 марта — первые подробности
Российские захватчики совершали воздушное нападение по направлениям: Миллерово, Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что 54 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны. По предварительным данным, негативных последствий не обнаружено.
Под новые удары врага попали Донецкая, Полтавская, Харьковская, Сумская и Одесская области.
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