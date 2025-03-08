Сили ППО знешкодили одну російську ракету та 133 дрони

Уночі 8 березня армія РФ здійснила новий повітряний напад на Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією крилатою ракетою Іскандер-К. Окрім того, для атака ворог використав 145 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.
Головні тези:
- Українські захисники знищили одну крилату ракету Іскандер-К та 79 ударних безпілотників у різних областях України.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.
Атака РФ на Україну 8 березня — перші подробиці
Російські загарбники здійснювали повітряний напад із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ наголошуються, що 54 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені. За попередніми даними, негативних наслідків не виявлено.
Під нові удари ворога потрапили Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.
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