Сили ППО знешкодили одну російську ракету та 133 дрони
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили одну російську ракету та 133 дрони

Повітряні Сили ЗСУ
пожежа

Уночі 8 березня армія РФ здійснила новий повітряний напад на Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією крилатою ракетою Іскандер-К. Окрім того, для атака ворог використав 145 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.

Головні тези:

  • Українські захисники знищили одну крилату ракету Іскандер-К та 79 ударних безпілотників у різних областях України.
  • Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.

Атака РФ на Україну 8 березня — перші подробиці

Російські загарбники здійснювали повітряний напад із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття крилатої ракети Іскандер-К та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

Повітряні сили ЗСУ наголошуються, що 54 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені. За попередніми даними, негативних наслідків не виявлено.

Під нові удари ворога потрапили Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.

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