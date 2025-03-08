РФ атакувала Добропілля та Харківщину — багато загиблих і поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Добропілля та Харківщину — багато загиблих і поранених

ДСНС України
пожежа
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Ввечері 7 березня російські загарбники завдали удару по центру Добропілля, що на Донеччині. Згідно з останніми даними, щонайменше 11 цивільних загинули, ще 30 людей поранені. 8 березня армія РФ вдарила дроном по цивільному підприємству в Богодухові Харківської області, внаслідок чого загинули 3 людини, ще 7 отримали поранення.

Головні тези:

  • Російська армія здійснила повітряний напад на Добропілля та Богодухів, що призвело до загибелі 14 людей та поранення ще 37 осіб.
  • Серед поранених є 5 дітей, що стає новим підтвердженням жорстокості атак РФ.

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Згідно з даними ДСНС, у Донецькій області пошкоджені 8 п’ятиповерхових будинків, адмінбудівля та 30 автомобілів.

Окрім того, вказано, що спалахнули пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.

Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару (ймовірно, "Шахедом"), пошкодивши пожежну машину. Попри загрозу, рятувальники продовжують працювати. Локалізовано пожежу у 20 квартирах, ліквідовано три займання загальною площею 190 кв. м.

Пресслужба Нацполіції України звертає увагу на те, що серед поранених — 5 дітей.

За словами правоохоронців, ворог завдав по Добропіллю комбінованого удару, попередньо, ракетою "Іскандер-М", РСЗВ "Торнадо-С" та БпЛА "Герань-2".

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов спочатку повідомив про загибель однієї людини. Він заявив, що обвуглене тіло деблокували з-під завалів, розпочалася експертиза.

Також вказано, що ще 7 цивільних отримали поранення. Рятувальна операція триває.

Трохи пізніше Синєгубов уточнив, що кількість загиблих збільшилася до трьох. Усі — цивільні чоловіки.

Під удар ворога потрапила території мʼясокомбінату, виникла пожежа та пошкоджено виробничі цехи, гаражі. 

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