РФ атаковала Доброполье и Харьковщину — много погибших и раненых

Вечером 7 марта российские захватчики нанесли удар по центру Доброполья на Донетчине. Согласно последним данным, по меньшей мере 11 гражданских погибли, еще 30 человек ранены. 8 марта армия РФ ударила дроном по гражданскому предприятию в Богодухове Харьковской области, в результате чего погибли 3 человека, еще 7 получили ранения.
Главные тезисы
- Российская армия совершила воздушное нападение на Доброполье и Богодухов, что привело к гибели 14 человек и ранению еще 37 гражданских.
- Среди раненых 5 детей, что является еще одним подтверждением жестокости атак РФ.
Россияне продолжают убивать гражданское население Украины
Согласно данным ГСЧС, в Донецкой области повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей.
Кроме того, указано, что вспыхнули пожары в жилых домах и административном здании.
Пресс-служба Нацполиции Украины обращает внимание на то, что среди раненых — 5 детей.
По словам правоохранителей, враг нанес по Доброполью комбинированный удар, предварительно, ракетой "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БпЛА "Герань-2".
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сначала сообщил о гибели одного человека. Он заявил, что обугленное тело деблокировано из-под завалов, началась экспертиза.
Также указано, что еще 7 гражданских получили ранения. Спасательная операция продолжается.
Несколько позже Синегубов уточнил, что число погибших увеличилось до трех. Все гражданские мужчины.
Под удар врага попала территория мясокомбината, возник пожар и повреждены производственные цеха, гаражи.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-