РФ атаковала Доброполье и Харьковщину — много погибших и раненых
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Доброполье и Харьковщину — много погибших и раненых

ДСНС Украины
пожар
Read in English
Читати українською

Вечером 7 марта российские захватчики нанесли удар по центру Доброполья на Донетчине. Согласно последним данным, по меньшей мере 11 гражданских погибли, еще 30 человек ранены. 8 марта армия РФ ударила дроном по гражданскому предприятию в Богодухове Харьковской области, в результате чего погибли 3 человека, еще 7 получили ранения.

Главные тезисы

  • Российская армия совершила воздушное нападение на Доброполье и Богодухов, что привело к гибели 14 человек и ранению еще 37 гражданских.
  • Среди раненых 5 детей, что является еще одним подтверждением жестокости атак РФ.

Россияне продолжают убивать гражданское население Украины

Согласно данным ГСЧС, в Донецкой области повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей.

Кроме того, указано, что вспыхнули пожары в жилых домах и административном здании.

Во время тушения огня оккупанты нанесли повторный удар (вероятно, "Шахедом"), повредив пожарную машину. Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать. Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидировано три возгорания общей площадью 190 кв. м.

Пресс-служба Нацполиции Украины обращает внимание на то, что среди раненых — 5 детей.

По словам правоохранителей, враг нанес по Доброполью комбинированный удар, предварительно, ракетой "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БпЛА "Герань-2".

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сначала сообщил о гибели одного человека. Он заявил, что обугленное тело деблокировано из-под завалов, началась экспертиза.

Также указано, что еще 7 гражданских получили ранения. Спасательная операция продолжается.

Несколько позже Синегубов уточнил, что число погибших увеличилось до трех. Все гражданские мужчины.

Под удар врага попала территория мясокомбината, возник пожар и повреждены производственные цеха, гаражи.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Трампа назвали войну России против Украины "прокси-конфликтом" между США и РФ
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В НАТО бьют тревогу из-за "паузы" в предоставлении разведданных США Украине
НАТО
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Способна ли Европа создать "Небесный щит" для закрытия неба Украины от ракет РФ — мнение экспертов
самолет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?