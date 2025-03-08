РФ атаковала Доброполье и Харьковщину — много погибших и раненых

Вечером 7 марта российские захватчики нанесли удар по центру Доброполья на Донетчине. Согласно последним данным, по меньшей мере 11 гражданских погибли, еще 30 человек ранены. 8 марта армия РФ ударила дроном по гражданскому предприятию в Богодухове Харьковской области, в результате чего погибли 3 человека, еще 7 получили ранения.

Россияне продолжают убивать гражданское население Украины

Согласно данным ГСЧС, в Донецкой области повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей.

Кроме того, указано, что вспыхнули пожары в жилых домах и административном здании.

Во время тушения огня оккупанты нанесли повторный удар (вероятно, "Шахедом"), повредив пожарную машину. Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать. Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидировано три возгорания общей площадью 190 кв. м. Поделиться

Пресс-служба Нацполиции Украины обращает внимание на то, что среди раненых — 5 детей.

По словам правоохранителей, враг нанес по Доброполью комбинированный удар, предварительно, ракетой "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БпЛА "Герань-2".

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сначала сообщил о гибели одного человека. Он заявил, что обугленное тело деблокировано из-под завалов, началась экспертиза.

Также указано, что еще 7 гражданских получили ранения. Спасательная операция продолжается.

Несколько позже Синегубов уточнил, что число погибших увеличилось до трех. Все гражданские мужчины.

Под удар врага попала территория мясокомбината, возник пожар и повреждены производственные цеха, гаражи.