В НАТО бьют тревогу из-за "паузы" в предоставлении разведданных США Украине

Обмен разведданными в НАТО оказался под угрозой из-за политики Дональда Трампа. Союзники становятся осторожнее в сотрудничестве и доверии друг к другу.

В НАТО обеспокоены решением Трампа

Как пишет издание, ситуация и так была сложна из-за пророссийской позиции Венгрии и Словакии. Но после сближения Штатов с Россией появились опасения, безопасно ли делиться разведданными с Вашингтоном.

В частности, эти сомнения усилились после сообщений, что США временно прекратили передачу разведданных Украине, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Россией.

По данным Politico, тревогу по поводу предстоящего обмена разведданными внутри Альянса выразила бывшая посолка США при НАТО Джули Смит.

А вот бывший офицер канадской разведки Даниэль Стэнтон сказал, что сейчас НАТО нуждается в большей части разведданных, но получит их меньше. По его словам, исчезает консенсус по поводу того, кто является общим врагом, а значит, "союзники будут менее охотно делиться информацией.

После катастрофической встречи Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — ред.) и Трампа в Белом доме в пятницу, конечно, появилось много вопросов, — сказал один из действующих должностных лиц НАТО. Поделиться

По словам другого чиновника, несмотря на "эрозию доверия из-за политики США в отношении Украины", в НАТО все еще верят, что Трамп не имеет серьезных претензий к альянсу, кроме вопросов финансирования.

В то же время, издание пишет, что совместная разведка может иметь решающее значение. В частности, рассекречивание США информации о подготовке России к вторжению в Украину в 2022 году помогло сплотить союзников и усилить оборону Киева. Но теперь из-за "политического разворота Трампа" будущее роли США в разведсотрудничестве — под вопросом.

Накануне СМИ сообщили, что Штаты остановили обмен разведывательными данными с Украиной для ударов по территории России, но еще передают данные для ударов по позициям россиян на оккупированных территориях. Позже стало известно о полном прекращении обмена разведывательной информацией.