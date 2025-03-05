Сухаревский оценил боеготовность НАТО к "войне дронов"
Категория
Мир
Дата публикации

Сухаревский оценил боеготовность НАТО к "войне дронов"

Дрон
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Источник:  Reuters

Вооруженные силы НАТО не готовы к современной войне с использованием беспилотников. Такое заявление сделал командующий Силами беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский.

Главные тезисы

  • НАТО не готово к современной войне с использованием беспилотников, считает полковник Вадим Сухаревский.
  • Беспилотные системы стали важным элементом стратегии Украины в условиях асимметрии.
  • Использование дронов позволяет давать асимметричный ответ сильному противнику, выигрывать в стратегических операциях и уменьшать риски для солдат.

Готов ли НАТО к войне дронов?

По его словам, Украина стремится опережать противника, используя искусственный интеллект, разворачивая больше наземных беспилотников и испытывая лазеры для сбивания российских БПЛА.

Это просто элементарная математика. Сколько стоит ракета, сбивающая "шахед"? И сколько стоит развернуть корабль, самолет и систему ПВО, чтобы по нему стрелять?

Вадим Сухаревский

Вадим Сухаревский

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ

Ощутимая разница в стоимости дронов и ракет ПВО делает использование последних крайне неэкономичным.

Сейчас даже главнокомандующий Вооруженными силами Украины говорит, что более 60% целей уничтожают беспилотники. Единственный вопрос в том, как будет развиваться тактика их использования и исходя из этого технологический аспект.

По словам полковника, сейчас его подразделения используют БПЛА-матку, который может нести два FPV-дрона на расстояние до 70 км.

Кроме того, он отметил, что на передовой в Украине работают тысячи беспилотных наземных транспортных средств, а значит, для отправки в опасные районы нужно меньше солдат.

Сухаревский признал, что Украина не в состоянии полностью удовлетворить потребность подразделений ударных беспилотников в боеприпасах, обычно поставляемых отдельно к дронам. В то же время, по его словам, некоторые подразделения начали производить свои собственные боеприпасы.

Если бы не беспилотники, все было бы гораздо хуже. Беспилотники — это то, что позволяет нам давать асимметричный ответ, когда враг больше, сильнее и атакует.

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