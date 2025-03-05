Сухаревский оценил боеготовность НАТО к "войне дронов"

Вооруженные силы НАТО не готовы к современной войне с использованием беспилотников. Такое заявление сделал командующий Силами беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский.

Готов ли НАТО к войне дронов?

По его словам, Украина стремится опережать противника, используя искусственный интеллект, разворачивая больше наземных беспилотников и испытывая лазеры для сбивания российских БПЛА.

Это просто элементарная математика. Сколько стоит ракета, сбивающая "шахед"? И сколько стоит развернуть корабль, самолет и систему ПВО, чтобы по нему стрелять? Вадим Сухаревский Командующий Силами беспилотных систем ВСУ

Ощутимая разница в стоимости дронов и ракет ПВО делает использование последних крайне неэкономичным.

Сейчас даже главнокомандующий Вооруженными силами Украины говорит, что более 60% целей уничтожают беспилотники. Единственный вопрос в том, как будет развиваться тактика их использования и исходя из этого технологический аспект. Поделиться

По словам полковника, сейчас его подразделения используют БПЛА-матку, который может нести два FPV-дрона на расстояние до 70 км.

Кроме того, он отметил, что на передовой в Украине работают тысячи беспилотных наземных транспортных средств, а значит, для отправки в опасные районы нужно меньше солдат.

Сухаревский признал, что Украина не в состоянии полностью удовлетворить потребность подразделений ударных беспилотников в боеприпасах, обычно поставляемых отдельно к дронам. В то же время, по его словам, некоторые подразделения начали производить свои собственные боеприпасы.