Сухаревский оценил боеготовность НАТО к "войне дронов"

Вооруженные силы НАТО не готовы к современной войне с использованием беспилотников. Такое заявление сделал командующий Силами беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский.
Главные тезисы
- НАТО не готово к современной войне с использованием беспилотников, считает полковник Вадим Сухаревский.
- Беспилотные системы стали важным элементом стратегии Украины в условиях асимметрии.
- Использование дронов позволяет давать асимметричный ответ сильному противнику, выигрывать в стратегических операциях и уменьшать риски для солдат.
Готов ли НАТО к войне дронов?
По его словам, Украина стремится опережать противника, используя искусственный интеллект, разворачивая больше наземных беспилотников и испытывая лазеры для сбивания российских БПЛА.
Ощутимая разница в стоимости дронов и ракет ПВО делает использование последних крайне неэкономичным.
По словам полковника, сейчас его подразделения используют БПЛА-матку, который может нести два FPV-дрона на расстояние до 70 км.
Кроме того, он отметил, что на передовой в Украине работают тысячи беспилотных наземных транспортных средств, а значит, для отправки в опасные районы нужно меньше солдат.
Сухаревский признал, что Украина не в состоянии полностью удовлетворить потребность подразделений ударных беспилотников в боеприпасах, обычно поставляемых отдельно к дронам. В то же время, по его словам, некоторые подразделения начали производить свои собственные боеприпасы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-