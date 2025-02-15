Силы беспилотных систем уничтожили ЗРК "Стрела-10" армии РФ в Донецкой области — видео

Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Это произошло в Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские дронари поразили ЗРК “Стрела-10” армии РФ в Донецкой области, используя систему сброса боеприпасов.
- Зенитный ракетный комплекс “Стрела-10” предназначен для уничтожения воздушных целей на малых высотах и широко использовался Россией.
- Комплекс оснащен управляемыми ракетами и способен поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные аппараты противника на значительных дистанциях и высотах.
Украинские дронари уничтожили ЗРК "Стрела-10" армии РФ
Как отметили военные, вражеская техника, с помощью аэроразведки, была обнаружена неподалеку от населенного пункта Большая Новоселка. После этого на его уничтожение был отправлен дрон с системой сброса боеприпасов.
Бойцы подразделения Сил беспилотных систем поразили российский зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в районе села Большая Новоселка Донецкой области.
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" — это советская самоходная система противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, предназначенная для уничтожения воздушных целей на малых высотах. Основой для "Стрели-10" служит гусеничная платформа МТ-ЛБ, обеспечивающая высокую мобильность и способность действовать вместе с бронетанковыми подразделениями.
Комплекс широко использовался русскими в Афганистане, Сирии, Украине и других зонах боевых действий. Несмотря на свою относительную устаревшие, он до сих пор находится на вооружении российской армии и модернизируется для повышения эффективности.
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