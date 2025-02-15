Силы беспилотных систем уничтожили ЗРК "Стрела-10" армии РФ в Донецкой области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Силы беспилотных систем уничтожили ЗРК "Стрела-10" армии РФ в Донецкой области — видео

ОСГВ "Хортица"
Стрела
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Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Это произошло в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Украинские дронари поразили ЗРК “Стрела-10” армии РФ в Донецкой области, используя систему сброса боеприпасов.
  • Зенитный ракетный комплекс “Стрела-10” предназначен для уничтожения воздушных целей на малых высотах и широко использовался Россией.
  • Комплекс оснащен управляемыми ракетами и способен поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные аппараты противника на значительных дистанциях и высотах.

Украинские дронари уничтожили ЗРК "Стрела-10" армии РФ

Как отметили военные, вражеская техника, с помощью аэроразведки, была обнаружена неподалеку от населенного пункта Большая Новоселка. После этого на его уничтожение был отправлен дрон с системой сброса боеприпасов.

Бойцы подразделения Сил беспилотных систем поразили российский зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в районе села Большая Новоселка Донецкой области.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10" — это советская самоходная система противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, предназначенная для уничтожения воздушных целей на малых высотах. Основой для "Стрели-10" служит гусеничная платформа МТ-ЛБ, обеспечивающая высокую мобильность и способность действовать вместе с бронетанковыми подразделениями.

Комплекс вооружен четырьмя или шестью управляемыми ракетами 9М37 в различных модификациях, оснащенных инфракрасной или фотоконтрастной головкой самонаведения. Это позволяет уничтожать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники противника на дальности до 5 км и высоте до 3,5 км.

Комплекс широко использовался русскими в Афганистане, Сирии, Украине и других зонах боевых действий. Несмотря на свою относительную устаревшие, он до сих пор находится на вооружении российской армии и модернизируется для повышения эффективности.

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