Силы беспилотных систем подбили российский ЗРК ТОР-М2 в Запорожской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Силы беспилотных систем подбили российский ЗРК ТОР-М2 в Запорожской области — видео

Силы беспилотных систем
ТОР-М2
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Украинские военные поразили вражеский ЗРК ТОР-М2. Это произошло в Запорожской области.

Главные тезисы

  • Украинские военные продемонстрировали успешное поражение российского ЗРК ТОР-М2 в Запорожской области.
  • Силы беспилотных систем эффективно используются для уничтожения вражеского оружия, изменяя ситуацию на поле боя.
  • Уничтожение ЗРК ТОР-М2 привело к серьезной финансовой потере для России, стоимость нового комплекса составляет около 25 млн долларов.

СБС подбили ТОР-М2 армии РФ

По данным Сил беспилотных систем, вражеское оружие поразили операторы 412-го полка "NEMESIS".

В результате критических повреждений комплекс стал непригодным для применения. Стоимость нового ЗРК составляет около 25 млн долл. — еще одна серьезная потеря для российской системы ПВО.

Операторы ССС наглядно демонстрируют, как точное планирование и современные технологии изменяют ситуацию на поле боя.

ВСУ уничтожили "Терминатора"

Бойцы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор".

Об этом 14 отдельный полк БПАК сообщил в Фейсбуке.

Операторы роты "Charlie" 14-го отдельного полка БпАК подстрелили довольно редкого зверя — БМПТ "Терминатор", стоимость которого варьируется от 1,5 до 5 миллионов долларов.

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