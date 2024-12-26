Силы беспилотных систем подбили российский ЗРК ТОР-М2 в Запорожской области — видео

Украинские военные поразили вражеский ЗРК ТОР-М2. Это произошло в Запорожской области.
Главные тезисы
- Украинские военные продемонстрировали успешное поражение российского ЗРК ТОР-М2 в Запорожской области.
- Силы беспилотных систем эффективно используются для уничтожения вражеского оружия, изменяя ситуацию на поле боя.
- Уничтожение ЗРК ТОР-М2 привело к серьезной финансовой потере для России, стоимость нового комплекса составляет около 25 млн долларов.
СБС подбили ТОР-М2 армии РФ
По данным Сил беспилотных систем, вражеское оружие поразили операторы 412-го полка "NEMESIS".
Операторы ССС наглядно демонстрируют, как точное планирование и современные технологии изменяют ситуацию на поле боя.
ВСУ уничтожили "Терминатора"
Бойцы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор".
Об этом 14 отдельный полк БПАК сообщил в Фейсбуке.
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