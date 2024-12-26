Сили безпілотних систем підбили російський ЗРК ТОР-М2 у Запорізькій області — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили безпілотних систем підбили російський ЗРК ТОР-М2 у Запорізькій області — відео

Сили безпілотних систем
ТОР

Українські військові уразили ворожий ЗРК ТОР-М2. Це сталось у Запорізькій області.

Головні тези:

  • Українські військові уразили російський ЗРК ТОР-М2 в Запорізькій області, показуючи ефективність застосування сучасних безпілотних систем.
  • Сил безпілотних систем демонструють, як точне планування та високі технології допомагають знищувати ворожу зброю, змінюючи ситуацію на полі бою.
  • Після підбиття ЗРК ТОР-М2 російська армія зазнала серйозної втрати у вартості до 25 млн доларів, що підтверджує ефективність українських військових.

СБС підбили ТОР-М2 армії РФ

За даними Сил безпілотних систем, ворожу зброю уразили оператори 412-го полку "NEMESIS". Це сталось неподалік населеного пункту Зеленопіль.

Внаслідок критичних пошкоджень комплекс став непридатним для застосування. Вартість нового ЗРК становить близько 25 млн дол — ще одна серйозна втрата для російської системи ППО.

Оператори СБС наочно демонструють, як точне планування та сучасні технології змінюють ситуацію на полі бою.

ЗСУ знищили “Термінатора”

Бійці 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили російську бойову машину підтримки танків "Термінатор".

Про це 14 окремий полк БпАК повідомив у Фейсбуці.

Оператори роти “Charlie” 14-го окремого полку БпАК вполювали досить рідкого звіра — БМПТ “Термінатор”, вартість якого варіюється від 1,5 до 5 мільйонів доларів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ з'являться Сили безпілотних систем — Зеленський
Володимир Зеленський
Дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський підписав закон про Сили безпілотних систем — що він передбачає
Офіс Президента України
Зеленський підписав закон про Сили безпілотних систем — що він передбачає
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кінець "Термінатора". Сили безпілотних систем ЗСУ знищили рідкісну бойову машину РФ — відео
Сили безпілотних систем
Термінатор

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?