Українські військові уразили ворожий ЗРК ТОР-М2. Це сталось у Запорізькій області.
Головні тези:
- Українські військові уразили російський ЗРК ТОР-М2 в Запорізькій області, показуючи ефективність застосування сучасних безпілотних систем.
- Сил безпілотних систем демонструють, як точне планування та високі технології допомагають знищувати ворожу зброю, змінюючи ситуацію на полі бою.
- Після підбиття ЗРК ТОР-М2 російська армія зазнала серйозної втрати у вартості до 25 млн доларів, що підтверджує ефективність українських військових.
СБС підбили ТОР-М2 армії РФ
За даними Сил безпілотних систем, ворожу зброю уразили оператори 412-го полку "NEMESIS". Це сталось неподалік населеного пункту Зеленопіль.
Оператори СБС наочно демонструють, як точне планування та сучасні технології змінюють ситуацію на полі бою.
ЗСУ знищили “Термінатора”
Бійці 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили російську бойову машину підтримки танків "Термінатор".
Про це 14 окремий полк БпАК повідомив у Фейсбуці.
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