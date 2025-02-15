Сили безпілотних систем знищили ЗРК "Стріла-10" армії РФ на Донеччині — відео
Категорія
Україна
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Сили безпілотних систем знищили ЗРК "Стріла-10" армії РФ на Донеччині — відео

ОСУВ "Хортиця"
Стріла
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Сили безпілотних систем ЗСУ знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Це сталось у Донецькій області.

Головні тези:

  • Українські безпілотні системи знищили російський зенітно-ракетний комплекс “Стріла-10” у Донецькій області.
  • Дронарі виявили ворожу техніку та вразили її системою скиду боєприпасів поблизу населеного пункту Велика Новосілка.
  • ЗРК “Стріла-10” призначений для знищення повітряних цілей на малих висотах і залишається в численних конфліктних точках кровопролиття.

Українські дронарі знищили ЗРК "Стріла-10" армії РФ

Як зазначили військові, ворожу техніку, за допомогою аеророзвідки, було виявлено неподалік населеного пункту Велика Новосілка. Після цього на його знищення було відправлено дрон із системою скиду боєприпасів.

Бійці підрозділу Сил безпілотних систем уразили російський зенітний ракетний комплекс "Стріла-10" в районі села Велика Новосілка, Донецької області.

Зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Стріла-10" — це радянська самохідна система протиповітряної оборони ближнього радіуса дії, призначена для знищення повітряних цілей на малих висотах. Основою для "Стріли-10" слугує гусенична платформа МТ-ЛБ, що забезпечує високу мобільність і здатність діяти разом із бронетанковими підрозділами.

Комплекс озброєний чотирма або шістьма керованими ракетами 9М37 у різних модифікаціях, які оснащені інфрачервоною або фотоконтрастною головкою самонаведення. Це дозволяє знищувати літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотники противника на дальності до 5 км і висоті до 3,5 км.

Комплекс широко використовувався росіянами в Афганістані, Сирії, Україні та інших зонах бойових дій. Попри свою відносну застарілість, він досі перебуває на озброєнні російської армії та модернізується для підвищення ефективності.

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