Сили безпілотних систем уразили ЗРК "Бук-М3" армії РФ — відео

Оператори 412 полку "NEMESIS" виявили та завдали удару по пусковій установці ЗРК "Бук-М3", унеможливили його подальше використання.
Головні тези:
- Оператори 412 полку NEMESIS завдали точного удару по ЗРК Бук-М3, унеможлививши його подальше використання.
- Зброя безпілотних систем виявила свою ефективність у знищенні протиповітряних комплексів, значно послаблюючи оборонні можливості ворога.
- У випадку знищення ЗРК Бук-М3 російським окупантам втрачають здатність протистояти ударам з повітря.
Сили безпілотних систем уразили ЗРК "Бук-М3"
Зазначається, що удар завдано по комплексу протиповітряної оборони російських окупантів на одному з ключових напрямків.
Оператори 412 полку "NEMESIS" виявили та завдали точного удару по пусковій установці ЗРК "Бук-М3", одному з ключових елементів протиповітряної оборони ворога. Цей комплекс здатний знищувати повітряні цілі на висотах до 25 км і супроводжувати їх на відстані до 70 км. Вартість повного комплексу складає близько 45 млн дол.
Зазначається, що після точного удару комплекс зазнав критичних пошкоджень, що унеможливили його подальше використання.
СБС нищать ворожі цілі
Для операторів 412-го полку "NEMESIS" це вже не перший знищений такий ворожий комплекс.
Зазначалося, що цих втрат російські окупаційні війська зазнали на Запорізькому напрямку і що це ще одна "діра" в протиповітряній обороні росіян, що значно послаблює їхню здатність протистояти нашим ударам з повітря.
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