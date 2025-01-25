Сили безпілотних систем уразили ЗРК "Бук-М3" армії РФ — відео

Оператори 412 полку "NEMESIS" виявили та завдали удару по пусковій установці ЗРК "Бук-М3", унеможливили його подальше використання.

Сили безпілотних систем уразили ЗРК "Бук-М3"

Зазначається, що удар завдано по комплексу протиповітряної оборони російських окупантів на одному з ключових напрямків.

Оператори 412 полку "NEMESIS" виявили та завдали точного удару по пусковій установці ЗРК "Бук-М3", одному з ключових елементів протиповітряної оборони ворога. Цей комплекс здатний знищувати повітряні цілі на висотах до 25 км і супроводжувати їх на відстані до 70 км. Вартість повного комплексу складає близько 45 млн дол.

Зазначається, що після точного удару комплекс зазнав критичних пошкоджень, що унеможливили його подальше використання.

У відео сказано, що цей комплекс середнього радіусу дії призначений для знищення повітряних цілей, включаючи літаки, вертольоти, БПЛА та крилаті ракети. Поширити

СБС нищать ворожі цілі

Для операторів 412-го полку "NEMESIS" це вже не перший знищений такий ворожий комплекс.

30 грудня 2024 року Cили безпілотних систем Збройних сил України повідомили, що було знищено російську вогневу установку 9А310М1-2 зенітного ракетного комплексу "БУК-М1-2". Поширити

Зазначалося, що цих втрат російські окупаційні війська зазнали на Запорізькому напрямку і що це ще одна "діра" в протиповітряній обороні росіян, що значно послаблює їхню здатність протистояти нашим ударам з повітря.