Силы беспилотных систем поразили ЗРК "Бук-М3" армии РФ — видео

Операторы 412 полка "NEMESIS" обнаружили и нанесли удар по пусковой установке ЗРК "Бук-М3", сделали невозможным его дальнейшее использование.

Силы беспилотных систем поразили ЗРК "Бук-М3"

Отмечается, что удар нанесен по комплексу противовоздушной обороны российских оккупантов на одном из ключевых направлений.

Операторы 412 полка "NEMESIS" обнаружили и нанесли точный удар по пусковой установке ЗРК "Бук-М3", одному из ключевых элементов противовоздушной обороны врага. Этот комплекс способен уничтожать воздушные цели на высотах до 25 км и сопровождать их на расстоянии до 70 км. Стоимость полного комплекса составляет около 45 млн долл.

Отмечается, что после точного удара комплекс получил критические повреждения, которые сделали невозможным его дальнейшее использование.

В видео сказано, что этот комплекс среднего радиуса действия предназначен для уничтожения воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, БПЛА и крылатые ракеты. Поделиться

ССС уничтожают вражеские цели

Для операторов 412 полка "NEMESIS" это уже не первый уничтоженный такой вражеский комплекс.

30 декабря 2024 года Cили беспилотных систем Вооруженных сил Украины сообщили, что была уничтожена российская огневая установка 9А310М1-2 зенитного ракетного комплекса "БУК-М1-2". Поделиться

Отмечалось, что эти потери российские оккупационные войска понесли на Запорожском направлении и что это еще одна "дыра" в противовоздушной обороне россиян, что значительно ослабляет их способность противостоять нашим ударам с воздуха.