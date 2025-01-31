Сили безпілотних систем підтвердили використання дронів з ФАБ-250 проти РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили безпілотних систем підтвердили використання дронів з ФАБ-250 проти РФ

Сили безпілотних систем
ФАБ-250

Україна дійсно використовує дрони з ФАБ-250 для ударів по Росії. Це унікальна розробка, про яку повідомили у Силах безпілотних систем.

Головні тези:

  • Українські військові успішно використовують дрони з ФАБ-250 для ударів по об'єктах на території Росії, змінюючи правила гри на полі бою.
  • Дрони дальньої дії здатні долати до 2000 км та нести 250-кілограмову авіабомбу, що є ефективним знаряддям у боротьбі з окупантами.
  • Українські дрони авіабомбами ФАБ-250 вже успішно використані для знищення ворожих об'єктів.

СБС використовує дрони з ФАБ-250

Командування СБС підтверджує використання БПЛА дальньої дії, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення. Це унікальна розробка, що змінює правила гри на полі бою.

За даними військових, російська пропаганда постійно заявляє про "збиття" подібних бортів, але вибухи на об’єктах ВПК, НПЗ та складах боєприпасів говорять про інше.

Оператори 14-го Окремого Полку БпАК СБС понад рік завдають ударів в тилу ворога, долаючи сотні, а іноді й тисячі кілометрів. Таких місій уже десятки, і далі буде.

Спорядження українських дронів авіабомбами

Про те, що Україна перетворила черговий спортивний літак на ударний безпілотник дальнього радіуса дії стало відомо ще у квітні 2024 року. Уламки одного з них виявили на території Росії за понад 600 миль (965 км) від російсько-українського кордону.

Про нього знову заговорили в контексті атаки на станцію нафтопроводу "Дружба" біля Новозибкова в ніч на 30 січня. Аналітики зазначали, що під час операції Сили оборони використовували "незвичну систему озброєння" — дрон з авіабомбою вагою 250 кг.

Такі випадки використання, як стверджують аналітики, вже були, але до цього ЗСУ споряджали дрони ФАБ-100, а не ФАБ-250.

Оператори дронів СБС знищили російський РСЗВ "Град"

Як зазначили військові, БМ-21 "Град" — це реактивна система залпового вогню калібру 122 мм, що створює серйозну загрозу для наших людей, броньованої техніки та позицій.

Але цього разу вогонь обернувся проти самого ворога.

Оператори батальйону Flying Skull перетворили цю установку на купу розірваного металу. Там, де працюють Сили безпілотних систем, окупанти не стріляють — вони палають.

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