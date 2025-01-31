Силы беспилотных систем подтвердили использование дронов с ФАБ-250 против РФ

Украина действительно использует дроны из ФАБ-250 для ударов по России. Это уникальная разработка, о которой сообщили в Силах беспилотных систем.
Главные тезисы
- Украина успешно использует уникальную разработку дронов с авиабомбами ФАБ-250 для ударов по объектам на территории России.
- Дроны дальнего действия способны преодолевать до 2000 км и нести 250-килограммовую авиабомбу, что является эффективным орудием в борьбе с оккупантами.
- Операторы украинских дронов из Сил беспилотных систем проводят успешные миссии.
СБС использует дроны из ФАБ-250
По данным военных, российская пропаганда постоянно заявляет об "сбитии" подобных бортов, но взрывы на объектах ВПК, НПЗ и складах боеприпасов говорят о другом.
Операторы 14-го Отдельного Полка БпАК СБС более года наносят удары в тылу врага, преодолевая сотни, а иногда и тысячи километров. Таких миссий уже десятки, и дальше будет.
Снаряжение украинских дронов авиабомбами
О том, что Украина превратила очередной спортивный самолет в ударный беспилотник дальнего радиуса действия, стало известно еще в апреле 2024 года. Обломки одного из них обнаружили на территории России в более чем 600 милях (965 км) от российско-украинской границы.
Такие случаи использования, как утверждают аналитики, уже были, но до этого ВСУ снаряжали дроны ФАБ-100, а не ФАБ-250.
Операторы дронов СБС уничтожили российский РСЗО "Град"
Как отметили военные, БМ-21 "Град" — это реактивная система залпового огня калибра 122 мм, что создает серьезную угрозу для наших людей, бронированной техники и позиций.
Но на этот раз огонь обернулся против самого врага.
Операторы батальона Flying Skull превратили эту установку в кучу разорванного металла. Там, где работают Силы беспилотных систем, оккупанты не стреляют — они пылают.
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