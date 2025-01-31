Силы беспилотных систем подтвердили использование дронов с ФАБ-250 против РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы беспилотных систем подтвердили использование дронов с ФАБ-250 против РФ

Силы беспилотных систем
Авиабомба
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Украина действительно использует дроны из ФАБ-250 для ударов по России. Это уникальная разработка, о которой сообщили в Силах беспилотных систем.

Главные тезисы

  • Украина успешно использует уникальную разработку дронов с авиабомбами ФАБ-250 для ударов по объектам на территории России.
  • Дроны дальнего действия способны преодолевать до 2000 км и нести 250-килограммовую авиабомбу, что является эффективным орудием в борьбе с оккупантами.
  • Операторы украинских дронов из Сил беспилотных систем проводят успешные миссии.

СБС использует дроны из ФАБ-250

Командование ССС подтверждает использование БПЛА дальнего действия, способного нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 км с возможностью возврата. Это уникальная разработка, изменяющая правила игры на поле боя.

По данным военных, российская пропаганда постоянно заявляет об "сбитии" подобных бортов, но взрывы на объектах ВПК, НПЗ и складах боеприпасов говорят о другом.

Операторы 14-го Отдельного Полка БпАК СБС более года наносят удары в тылу врага, преодолевая сотни, а иногда и тысячи километров. Таких миссий уже десятки, и дальше будет.

Снаряжение украинских дронов авиабомбами

О том, что Украина превратила очередной спортивный самолет в ударный беспилотник дальнего радиуса действия, стало известно еще в апреле 2024 года. Обломки одного из них обнаружили на территории России в более чем 600 милях (965 км) от российско-украинской границы.

О нем снова заговорили в контексте атаки на станцию нефтепровода "Дружба" возле Новозыбкова в ночь на 30 января. Аналитики отмечали, что во время операции Силы обороны использовали "необычную систему вооружения" — дрон с авиабомбой весом 250 кг.

Такие случаи использования, как утверждают аналитики, уже были, но до этого ВСУ снаряжали дроны ФАБ-100, а не ФАБ-250.

Операторы дронов СБС уничтожили российский РСЗО "Град"

Как отметили военные, БМ-21 "Град" — это реактивная система залпового огня калибра 122 мм, что создает серьезную угрозу для наших людей, бронированной техники и позиций.

Но на этот раз огонь обернулся против самого врага.

Операторы батальона Flying Skull превратили эту установку в кучу разорванного металла. Там, где работают Силы беспилотных систем, оккупанты не стреляют — они пылают.

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