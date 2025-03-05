Сухаревський оцінив боєготовність НАТО до "війни дронів"

Збройні сили НАТО не готові до сучасної війни з використанням безпілотників. Таку заяву зробив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський.
Головні тези:
- НАТО не готове до сучасної війни з використанням безпілотників, заявив полковник Вадим Сухаревський.
- Використання безпілотників українськими ЗСУ стала важливим елементом стратегії війни в умовах асиметрії.
- Набір боєприпасів для ударних безпілотників є недостатнім, проте деякі підрозділи вже виробляють свої власні боєприпаси.
Чи готово НАТО до “війни дронів”?
За його словами, Україна прагне випереджати противника, використовуючи штучний інтелект, розгортаючи більше наземних безпілотників і випробовуючи лазери для збиття російських БПЛА.
Відчутна різниця у вартості дронів і ракет ППО робить використання останніх вкрай неекономічним.
За словами полковника, зараз його підрозділи використовують БПЛА-матку, який може нести два FPV-дрони на відстань до 70 км.
Крім того, він зазначив, що на передовій в Україні працюють тисячі безпілотних наземних транспортних засобів, а це означає, що для відправки в небезпечні райони потрібно менше солдатів.
Сухаревський визнав, що Україна не в змозі повністю задовольнити потребу підрозділів ударних безпілотників у боєприпасах, які зазвичай постачаються окремо до дронів. Водночас за його словами, деякі підрозділи почали виробляти свої власні боєприпаси.
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