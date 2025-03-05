Сухаревський оцінив боєготовність НАТО до "війни дронів"

Збройні сили НАТО не готові до сучасної війни з використанням безпілотників. Таку заяву зробив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський.

Чи готово НАТО до “війни дронів”?

За його словами, Україна прагне випереджати противника, використовуючи штучний інтелект, розгортаючи більше наземних безпілотників і випробовуючи лазери для збиття російських БПЛА.

Це просто елементарна математика. Скільки коштує ракета, яка збиває "шахед"? І скільки коштує розгорнути корабель, літак і систему ППО, щоб по ньому стріляти? Вадим Сухаревський Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ

Відчутна різниця у вартості дронів і ракет ППО робить використання останніх вкрай неекономічним.

Зараз навіть головнокомандувач Збройних сил України каже, що понад 60% цілей знищують безпілотники. Єдине питання в тому, як розвиватиметься тактика їхнього використання, і, виходячи з цього, технологічний аспект. Поширити

За словами полковника, зараз його підрозділи використовують БПЛА-матку, який може нести два FPV-дрони на відстань до 70 км.

Крім того, він зазначив, що на передовій в Україні працюють тисячі безпілотних наземних транспортних засобів, а це означає, що для відправки в небезпечні райони потрібно менше солдатів.

Сухаревський визнав, що Україна не в змозі повністю задовольнити потребу підрозділів ударних безпілотників у боєприпасах, які зазвичай постачаються окремо до дронів. Водночас за його словами, деякі підрозділи почали виробляти свої власні боєприпаси.