Сухаревський оцінив боєготовність НАТО до "війни дронів"
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Світ
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Сухаревський оцінив боєготовність НАТО до "війни дронів"

дрон
Джерело:  Reuters

Збройні сили НАТО не готові до сучасної війни з використанням безпілотників. Таку заяву зробив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський.

Головні тези:

  • НАТО не готове до сучасної війни з використанням безпілотників, заявив полковник Вадим Сухаревський.
  • Використання безпілотників українськими ЗСУ стала важливим елементом стратегії війни в умовах асиметрії.
  • Набір боєприпасів для ударних безпілотників є недостатнім, проте деякі підрозділи вже виробляють свої власні боєприпаси.

Чи готово НАТО до “війни дронів”?

За його словами, Україна прагне випереджати противника, використовуючи штучний інтелект, розгортаючи більше наземних безпілотників і випробовуючи лазери для збиття російських БПЛА.

Це просто елементарна математика. Скільки коштує ракета, яка збиває "шахед"? І скільки коштує розгорнути корабель, літак і систему ППО, щоб по ньому стріляти?

Вадим Сухаревський

Вадим Сухаревський

 Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ

Відчутна різниця у вартості дронів і ракет ППО робить використання останніх вкрай неекономічним.

Зараз навіть головнокомандувач Збройних сил України каже, що понад 60% цілей знищують безпілотники. Єдине питання в тому, як розвиватиметься тактика їхнього використання, і, виходячи з цього, технологічний аспект.

За словами полковника, зараз його підрозділи використовують БПЛА-матку, який може нести два FPV-дрони на відстань до 70 км.

Крім того, він зазначив, що на передовій в Україні працюють тисячі безпілотних наземних транспортних засобів, а це означає, що для відправки в небезпечні райони потрібно менше солдатів.

Сухаревський визнав, що Україна не в змозі повністю задовольнити потребу підрозділів ударних безпілотників у боєприпасах, які зазвичай постачаються окремо до дронів. Водночас за його словами, деякі підрозділи почали виробляти свої власні боєприпаси.

Якби не безпілотники, все було б набагато гірше. Безпілотники — це те, що дозволяє нам давати асиметричну відповідь, коли ворог більший, сильніший і атакує.

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