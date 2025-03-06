Способна ли Европа создать "Небесный щит" для закрытия неба Украины от ракет РФ — мнение экспертов

Европейские военно-воздушные силы, состоящие из 120 истребителей, могут быть развернуты для защиты неба от российских атак на Киев и Запад Украину, не провоцируя еще больший конфликт с Россией. Такой план уже создан военными экспертами.

"Небесный щит" Европы для защиты Украины: что известно

По словам экспертов, такое решение существенно усилило бы безопасность Европы и Украины.

Сторонники этого проекта уверяют, что "Небесный щит" Европы станет зоной защиты воздушного пространства, которая будет действовать отдельно от НАТО, чтобы остановить атаки российских крылатых ракет и БПЛА на города и объекты инфраструктуры, благодаря чему это может стать частью "перемирия в небе", которое предлагал президент Украины Владимир Зеленский.

Оно (перемирие — ред.) будет охватывать три действующих украинских атомных электростанции, города Одессу и Львов, но не линию фронта или восток страны — и, согласно недавно опубликованной статье, может "достичь большего военного, политического и социально-экономического влияния, чем 10 000 европейских сухопутных".

Сторонниками такого плана являются:

бывший генерал ВВС США и верховный главнокомандующий НАТО в Европе Филипп Бридлав,

экс-генерал британской армии и заместитель верховного главнокомандующего НАТО в начале прошлого десятилетия Ричард Ширрефф,

бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Кроме того, еще один сторонник, а именно бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил:

Реализация "Небесного щита" стала бы важной составляющей усиления Европы, которая эффективно и действенно гарантировала безопасность Украины. Габриелюс Ландсбергис Экс-министр иностранных дел Литвы

Отмечается, что проект "Небесный щит" был разработан бывшими планировщиками Королевских военно-воздушных сил, ранее работавших с украинской армией. Однако европейские лидеры не изъявили желания патрулировать украинское небо, пока идет война.

Беспокойство в западных политических кругах вызывает риск того, что истребители стран-членов НАТО могут оказаться непосредственно в конфликте с Россией, что может привести к опасной эскалации боевых действий, если самолет с обеих сторон будет атакован или сбит, — подчеркнули The Telegraph. Поделиться

В то же время сторонники проекта уверяют, что риск для пилотов "Небесного щита" низкий, ведь с начала 2022 года Россия не решается летать за пределы существующей линии фронта. Разработчики плана говорят, что фактическое разграничение с российскими самолетами составит более 200 км.