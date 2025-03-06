Способна ли Европа создать "Небесный щит" для закрытия неба Украины от ракет РФ — мнение экспертов
Категория
Мир
Дата публикации

Способна ли Европа создать "Небесный щит" для закрытия неба Украины от ракет РФ — мнение экспертов

самолет
Read in English
Читати українською
Источник:  The Guardian

Европейские военно-воздушные силы, состоящие из 120 истребителей, могут быть развернуты для защиты неба от российских атак на Киев и Запад Украину, не провоцируя еще больший конфликт с Россией. Такой план уже создан военными экспертами.

Главные тезисы

  • План создания “Небесного щита” для защиты неба Украины от российских атак получил поддержку от влиятельных фигур, включая бывшего генерала ВВС США Филиппа Бридлава.
  • Европейские лидеры пока не готовы патрулировать украинское небо из-за рисков эскалации конфликта с Россией, несмотря на усиление безопасности региона.
  • Предложенный проект станет зоной защиты воздушного пространства, отдельной от НАТО, чтобы предотвратить атаки на города и объекты инфраструктуры от российских ракет и БпЛА.

"Небесный щит" Европы для защиты Украины: что известно

По словам экспертов, такое решение существенно усилило бы безопасность Европы и Украины.

Сторонники этого проекта уверяют, что "Небесный щит" Европы станет зоной защиты воздушного пространства, которая будет действовать отдельно от НАТО, чтобы остановить атаки российских крылатых ракет и БПЛА на города и объекты инфраструктуры, благодаря чему это может стать частью "перемирия в небе", которое предлагал президент Украины Владимир Зеленский.

Оно (перемирие — ред.) будет охватывать три действующих украинских атомных электростанции, города Одессу и Львов, но не линию фронта или восток страны — и, согласно недавно опубликованной статье, может "достичь большего военного, политического и социально-экономического влияния, чем 10 000 европейских сухопутных".

Сторонниками такого плана являются:

  • бывший генерал ВВС США и верховный главнокомандующий НАТО в Европе Филипп Бридлав,

  • экс-генерал британской армии и заместитель верховного главнокомандующего НАТО в начале прошлого десятилетия Ричард Ширрефф,

  • бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Кроме того, еще один сторонник, а именно бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил:

Реализация "Небесного щита" стала бы важной составляющей усиления Европы, которая эффективно и действенно гарантировала безопасность Украины.

Габриелюс Ландсбергис

Габриелюс Ландсбергис

Экс-министр иностранных дел Литвы

Отмечается, что проект "Небесный щит" был разработан бывшими планировщиками Королевских военно-воздушных сил, ранее работавших с украинской армией. Однако европейские лидеры не изъявили желания патрулировать украинское небо, пока идет война.

Беспокойство в западных политических кругах вызывает риск того, что истребители стран-членов НАТО могут оказаться непосредственно в конфликте с Россией, что может привести к опасной эскалации боевых действий, если самолет с обеих сторон будет атакован или сбит, — подчеркнули The Telegraph.

В то же время сторонники проекта уверяют, что риск для пилотов "Небесного щита" низкий, ведь с начала 2022 года Россия не решается летать за пределы существующей линии фронта. Разработчики плана говорят, что фактическое разграничение с российскими самолетами составит более 200 км.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Введение миротворцев в Украину. Европа назвала четкое условие
армия Франции
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп готов поддержать европейских миротворцев в Украине
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Эрдоган рассматривает возможность размещения турецких миротворцев в Украине
Эрдоган

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?