Эрдоган рассматривает возможность размещения турецких миротворцев в Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Эрдоган рассматривает возможность размещения турецких миротворцев в Украине

Эрдоган
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Источник:  Bloomberg

Турция в разговорах с представителями Украины и России указала на открытость идеи размещения своих военных на украинской территории как части "миротворческих сил".

Главные тезисы

  • Президент Турции Эрдоган обсудил возможную отправку войск в Украину с Зеленским и Лавровым.
  • Турция требует участия во всех консультациях и подготовке к миротворческой миссии в Украине.
  • Россия пока не дала конкретного ответа на идею размещения турецких войск в Украине.

Эрдоган задумался над размещением турецких миротворцев в Украине

По данным источников издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил возможную отправку войск в Украину с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Собеседники агентства утверждают, что Турция не будет участвовать ни в одной "миротворческой миссии", если не будет привлечена ко всем консультациям и подготовке по ее формированию.

Россия, публично выступающая против размещения в Украине войск НАТО, не дала Турции конкретного ответа на эту идею, сказал источник Bloomberg.

Он добавил, что в переговорах между Анкарой и Москвой этот вопрос не рассматривается как первоочередной.

В последние недели европейские государства активизировали переговоры по размещению западного контингента в Украине для контроля за предстоящим "прекращением огня".

По данным медиа, Великобритания и Франция подготовили план размещения до 30 тысяч европейских военных в Украине.

США тем временем выразили поддержку европейской миссии, но отказались принимать в ней непосредственное участие.

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