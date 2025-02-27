Эрдоган рассматривает возможность размещения турецких миротворцев в Украине

Турция в разговорах с представителями Украины и России указала на открытость идеи размещения своих военных на украинской территории как части "миротворческих сил".

Эрдоган задумался над размещением турецких миротворцев в Украине

По данным источников издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил возможную отправку войск в Украину с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Собеседники агентства утверждают, что Турция не будет участвовать ни в одной "миротворческой миссии", если не будет привлечена ко всем консультациям и подготовке по ее формированию.

Россия, публично выступающая против размещения в Украине войск НАТО, не дала Турции конкретного ответа на эту идею, сказал источник Bloomberg.

Он добавил, что в переговорах между Анкарой и Москвой этот вопрос не рассматривается как первоочередной. Поделиться

В последние недели европейские государства активизировали переговоры по размещению западного контингента в Украине для контроля за предстоящим "прекращением огня".

По данным медиа, Великобритания и Франция подготовили план размещения до 30 тысяч европейских военных в Украине.

США тем временем выразили поддержку европейской миссии, но отказались принимать в ней непосредственное участие.