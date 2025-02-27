Ердоган розглядає можливість розміщення турецьких миротворців в Україні

Туреччина у розмовах із представниками України та Росії вказала на відкритість до ідеї розміщення своїх військових на українській території як частини "миротворчих сил".
Головні тези:
- Ердоган провів обговорення щодо можливого відправлення турецьких військ в Україну з Україною та Росією.
- Туреччина вимагає бути залучена у всіх консультаціях і підготовці до миротворчої місії в Україні.
- Росія відмовляється відкрито висловлювати свою позицію щодо розміщення турецьких військ в Україні.
Ердоган задумався над розміщенням турецьких миротворців в Україні
За даними джерел видання, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив можливе відправлення військ в Україну з Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Співрозмовники агентства стверджують, що Туреччина не братиме участі в жодній "миротворчій місії", якщо не буде залучена до всіх консультацій та підготовки щодо її формування.
Росія, яка публічно виступає проти розміщення в Україні військ НАТО, не дала Туреччині конкретної відповіді стосовно цієї ідеї, сказало джерело Bloomberg.
В останні тижні європейські держави активізували переговори стосовно розміщення західного контингенту в Україні для контролю за імовірним майбутнім "припиненням вогню".
За даними медіа, Велика Британія та Франція підготували план із розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні.
США тим часом висловили підтримку європейській місії, але відмовились брати в ній безпосередню участь.
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