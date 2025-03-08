У Ленінградській та Брянській областях прогриміла потужна "бавовна" — відео

Уночі 8 березня українські ударні дрони атакували нафтопереробне підприємство в Ленінградській області Росії. Окрім того, під удар безпілотників потрапив завод у Брянській області.

“Бавовна” в Росії 8 березня — що відомо

Факт атаки офіційно підтвердив ставленик Кремля у Ленінградській області Олександр Дрозденко.

За його словами, російські сили ППО нібито змогли відбити атаку БПЛА на КИНЕФ у Киришському районі.

Силами ППО один безпілотник збито на підльоті, інший — знищено над територією підприємства, — стверджує місцевий губернатор. Поширити

Він також підтвердив що під час падіння уламків дрона була пошкоджена зовнішня конструкцію одного з резервуарів підприємства, "наслідки ліквідовано".

Що важливо розуміти, КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез") — нафтопереробне підприємство в місті Кириші в Ленінградській області.

Воно уже було цілю для українських дронів рік тому.

Окрім того, вказано, що у місті Стародуб Брянської області прогриміли потужні вибухи. За словами місцевих мешканців, там був атакований один із заводів

Силами ППО Міністерства оборони РФ ведеться робота з виявлення та знищення повітряних цілей, — написав губернатор Брянської області Олександр Богомаз. Поширити

Дрони ЗСУ, ймовірно, атакували завод “Консервсушпрод” на російській Брянщині.

Міноборони РФ стверджує, що протягом ночі ППО перехопила та знищила 31 український безпілотник.