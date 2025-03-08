У Ленінградській та Брянській областях прогриміла потужна "бавовна" — відео

Уночі 8 березня українські ударні дрони атакували нафтопереробне підприємство в Ленінградській області Росії. Окрім того, під удар безпілотників потрапив завод у Брянській області.
Головні тези:
- Російський Киришинефтеоргсинтез вже вдруге став ціллю для українських дронів.
- Сили ППО Міністерства оборони РФ заявляють про знищення та перехоплення 32 безпілотника України над різними регіонами.
“Бавовна” в Росії 8 березня — що відомо
Факт атаки офіційно підтвердив ставленик Кремля у Ленінградській області Олександр Дрозденко.
За його словами, російські сили ППО нібито змогли відбити атаку БПЛА на КИНЕФ у Киришському районі.
Він також підтвердив що під час падіння уламків дрона була пошкоджена зовнішня конструкцію одного з резервуарів підприємства, "наслідки ліквідовано".
Що важливо розуміти, КИНЕФ ("Киришинефтеоргсинтез") — нафтопереробне підприємство в місті Кириші в Ленінградській області.
Воно уже було цілю для українських дронів рік тому.
Окрім того, вказано, що у місті Стародуб Брянської області прогриміли потужні вибухи. За словами місцевих мешканців, там був атакований один із заводів
Дрони ЗСУ, ймовірно, атакували завод “Консервсушпрод” на російській Брянщині.
Міноборони РФ стверджує, що протягом ночі ППО перехопила та знищила 31 український безпілотник.
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