Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ оновив втрати армії РФ на фронті

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення між російськими загарбниками та українськими захисниками. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, станцію радіоелектронної боротьби, 5 артилерійських засобів, а також засіб ППО армії РФ.

Головні тези:

  • Армія РФ здійснила понад 5300 обстрілів, зокрема 157 з реактивних систем залпового вогню, та використала 2696 дронів-камікадзе для нових атак.
  • Українські воїни успішно дають відсіч російським окупантам на полі бою.

Втрати армії РФ станом на 8 березня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 883950 (+1000) осіб,

  • танків — 10268 (+4) од,

  • бойових броньованих машин — 21346 (+12) од,

  • артилерійських систем– 24148 (+24) од,

  • РСЗВ — 1307 (+1) од,

  • засобів ППО — 1099 (+3) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 28172 (+148) од,

  • крилатих ракет — 3120 (+35) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 39791 (+113) од,

  • спеціальної техніки — 3772 (+3) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

8 березня російські загарбники завдали по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням 72 ракет, а також 103 авіаудари, зокрема, скинули 166 КАБ.

Окрім того, армія РФ здійснив понад 5300 обстрілів, з них 157 — із реактивних систем залпового вогню.

Для нових атак на фронті ворог використав 2696 дронів-камікадзе.

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