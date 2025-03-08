Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения между российскими захватчиками и украинскими защитниками. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, радиоэлектронную станцию борьбы, 5 артиллерийских средств, а также средство ПВО армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 8 марта 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 883950 (+1000) человек,

танков — 10268 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 21346 (+12) ед,

артиллерийских систем — 24148 (+24) ед,

РСЗО — 1307 (+1) ед,

средств ПВО — 1099 (+3) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 28172 (+148) ед,

крылатых ракет — 3120 (+35) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 39791 (+113) ед,

специальной техники — 3772 (+3) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

8 марта российские захватчики нанесли по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам три ракетных удара с применением 72 ракет, а также 103 авиаудара, в том числе сбросили 166 КАБ.

Кроме того, армия РФ совершила более 5300 обстрелов, из них 157 — из реактивных систем залпового огня.