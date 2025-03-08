Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения между российскими захватчиками и украинскими защитниками. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, радиоэлектронную станцию борьбы, 5 артиллерийских средств, а также средство ПВО армии РФ.
Главные тезисы
- Армия РФ совершила более 5300 обстрелов, в том числе 157 из реактивных систем залпового огня, и использовала 2696 дронов-камикадзе для новых атак.
- Украинские воины успешно дают отпор российским оккупантам на поле боя.
Потери армии РФ по состоянию на 8 марта 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 883950 (+1000) человек,
танков — 10268 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 21346 (+12) ед,
артиллерийских систем — 24148 (+24) ед,
РСЗО — 1307 (+1) ед,
средств ПВО — 1099 (+3) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 28172 (+148) ед,
крылатых ракет — 3120 (+35) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 39791 (+113) ед,
специальной техники — 3772 (+3) ед.
8 марта российские захватчики нанесли по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам три ракетных удара с применением 72 ракет, а также 103 авиаудара, в том числе сбросили 166 КАБ.
Кроме того, армия РФ совершила более 5300 обстрелов, из них 157 — из реактивных систем залпового огня.
Для новых атак на фронте враг использовал 2696 дронов-камикадзе.
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